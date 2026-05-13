France: le taux de chômage augmente de 0,2 point à 8,1% au premier trimestre

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le taux de chômage en France a augmenté de 0,2 point au premier trimestre 2026, atteignant 8,1%, son plus haut niveau en cinq ans et en hausse de 0,7 point sur un an, a rapporté l'Insee mercredi.

Au sens du Bureau international du Travail, le nombre de personnes sans emploi et qui en recherchent un activement augmente de 68.000 par rapport au trimestre précédent, s'établissant à 2,6 millions de personnes, précise l'Institut national des statistiques.

Sur le premier trimestre, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans se replie de 0,4 point à 21,1%, mais il augmente également de 0,4 point chez les 25-49 ans à 7,3%, tandis qu'il reste quasi stable chez les seniors à 5,1% (+0,1 point).

L'Insee précise que depuis la mise en oeuvre de la loi pour le plein emploi en janvier 2025, "les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans contribuent pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage".

Mais même sans la prise en compte de cette réforme qui prévoit l'inscription automatique de toutes ces personnes sur les listes des demandeurs d'emploi, l'objectif d'Emmanuel Macron de ramener le taux de chômage à 5% à la fin de son second mandat en 2027 paraît désormais inatteignable.

Aux 2,6 millions de personnes considérées comme étant au chômage au sens du BIT s'ajoutent 1,8 million de personnes qui souhaitent un emploi sans être considérées comme chômeurs parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas immédiatement disponibles sur le marché du travail.

Leur "nombre diminue nettement sur le trimestre" de 62.000 personnes, indique l'Institut.