Valneva abaisse sa prévision de CA pour 2026, la géopolitique pèse sur les vaccins pour les voyages

(Actualisé avec cours en Bourse § 2, commentaires d'analyste et détails §§ 4-7)

Valneva VLS.PA a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, la société française de biotechnologie citant "une tendance émergente défavorable dans l'adoption des vaccins du voyage sur ses principaux marchés, liée à des facteurs géopolitiques" et disant prévoir une réduction de ses effectifs.

A la Bourse de Paris, vers 07h25 GMT, l'action était stable vers 07h25 GMT après avoir plongé de quelque 10% à l'ouverture, contre un gain de 0,2% pour l'indice SBF 120 .SBF120 au même moment.

Le groupe prévoit désormais pour 2026 des ventes de produits situées entre 135 millions et 150 millions d'euros, contre une fourchette précédente comprise entre 145 millions à 160 millions d’euros.

Cela conduit à une nouvelle prévision de chiffre d'affaires comprise entre 145 millions et 160 millions d'euros alors que le groupe prévoyait auparavant des revenus entre 155 millions et 170 millions d'euros.

"L'ampleur est telle qu'un rattrapage parait difficile sur l'exercice en cours", souligne dans une note Mohamed Kaabouni, analyste chez Portzamparc.

Valneva a par ailleurs annoncé un nouveau projet de réorganisation de ses activités visant à optimiser ses opérations et incluant une réduction de 10 à 15% de ses effectifs à l'échelle mondiale.

"Ces différentes initiatives devraient se traduire par une réduction significative d’environ 25% à 35% des charges opérationnelles en 2026", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Selon Mohamed Kaabouni, "le plan de réorganisation annoncé s'avère nécessaire et confirme que Valneva a absolument besoin d'un catalyseur majeur".

Le chiffre d'affaires total est ressorti à 30,9 millions d’euros au titre du premier trimestre, contre 49,2 millions un an plus tôt, le résultat reflétant "le recul des ventes de produits de tiers" et "un décalage dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense", selon un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault et Benoit Van Overstraeten)