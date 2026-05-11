Valneva : 18% à 2,84E, 25% en 5 séances, les 3E en vue ?
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:52
L'augmentation de capital remonte à presque 2 semaines, elle été digérée, il n'y a pas d'annonce particulière aujourd'hui... à moins que des rumeurs -parfaitement invérifiables- circulent sur le développement de nouveaux vaccins ("handavirus" ?).
Cette hausse qui propulse Valneva vers 2,84E ressemble beaucoup à un "FOMO", et plus précisément, le genre de "FOMO" qu'on observe quand des vendeurs à découvert "courent après le papier".
Il peuvent peut-être courir jusque vers 3E, niveau de résistance qui avait été le meilleur cours atteint après le plongeon de -40% du 23 mars dernier, suite à l'annonce de l'échec de son vaccin contre la maladie de Lyme.
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