Valmont Industries progresse grâce à un relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels et à de fortes ventes au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de Valmont Industries, un fabricant pour les marchés de l'infrastructure et de l'agriculture, augmentent d'environ 53 % à 463 $ dans les premiers échanges

** La société révise ses prévisions de bénéfice par action pour l'année fiscale à 21,50-23,50 dollars au lieu de 20,50-23,50 dollars, augmentant ainsi la fourchette inférieure

** La société annonce une hausse de 6,2 % des ventes au 1er trimestre, grâce à la fermeté des prix et à l'augmentation des volumes dans la ligne de produits Utility en Amérique du Nord

** Les ventes de 1,03 milliard de dollars au 1er trimestre ont battu les estimations des analystes de 995,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** VMI augmente également son dividende trimestriel de 13 % à 0,77 $ par action

** A la dernière clôture, l'action VMI était en hausse de 15,59% depuis le début de l'année