Vallourec vise un RBE entre 165 et 195 millions d'euros au premier trimestre 2026

Le RBE Groupe s'inscrit à 214 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport au 3ème trimestre 2025, avec le maintien d'une forte marge brute d'exploitation à 21 %.
Le flux de trésorerie disponible ajusté ressort à 204 millions d'euros et la génération de trésorerie globale à 177 millions d'euros.
La trésorerie nette est de 39 millions d'euros à la clôture du 4ème trimestre 2025, soit une amélioration de 179 millions d'euros par rapport au trimestre précédent.
Au niveau des perspectives, le groupe vise un RBE Groupe entre 165 et 195 millions d'euros au premier trimestre 2026.
"Le résultat brut d'exploitation s'inscrit dans le niveau supérieur de notre fourchette prévisionnelle et nous avons dégagé une forte marge brute d'exploitation de 21 %. Nous avons converti plus de 80 % de notre résultat brut d'exploitation en trésorerie, démontrant ainsi une nouvelle fois l'amélioration continue de la gestion de notre besoin en fonds de roulement, et notre efficacité opérationnelle" a déclaré Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général.
