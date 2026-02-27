 Aller au contenu principal
Seine-Saint-Denis: intenses recherches pour retrouver un enfant autiste disparu
information fournie par AFP 27/02/2026 à 09:49

Un vaste dispositif de recherches a été déployé en Seine-Saint-Denis afin de retrouver un enfant autiste de quatre ans disparu mercredi le long de la Marne ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"Sur terre, sur l'eau, dans les airs", un vaste dispositif de recherches a été déployé en Seine-Saint-Denis afin de retrouver un enfant autiste de quatre ans disparu mercredi le long de la Marne, sur une aire de jeux où il avait échappé à l'attention de sa famille, a indiqué vendredi une source policière.

Les recherches avaient débuté dès mercredi après-midi à Neuilly-Plaisance et "on a mis tous les moyens absolument possibles à notre main: recherches pédestres, fluviales, cynophiles, drones, hélicoptère", a indiqué cette source dépendant de la préfecture de police (PP) de Paris.

Menées jusqu'à la nuit jeudi soir, les recherches ont repris vendredi, avec plusieurs dizaines de pompiers et policiers. Jusqu'à présent, "on a notamment utilisé les bateaux, les chiens de quête spécialisés en aquatique, les plongeurs. Sur terre, sur l'eau, dans les airs, on a tout fait en matière de recherches", a insisté la source policière.

"Rien n'irait vers une autre hypothèse que l'accident pour l'instant", "rien ne laisse à penser à autre chose", a-t-elle ajouté.

Selon l'appel à témoins lancé mercredi soir par la préfecture de police, la disparition remonte à mercredi vers 14H15, quand l'enfant se trouvait sur une aire de jeux de Neuilly-Plaisance, avec ses frères et sa mère: "Madoua échappait à la surveillance de sa mère quelques instants, partant en courant sur la promenade en direction du Perreux-sur-Marne", a-t-il été précisé.

Ce garçon est décrit comme "de type africain, cheveux courts, mesurant moins d’un mètre, de corpulence mince". Il est précisé qu'il est "atteint d'un trouble autistique" et "ne s'exprime pas verbalement".

Les recherches pédestres avaient été très larges sur le secteur, "avec de nombreux policiers à pied au début, car un enfant peut se cacher quelque part, courir, chuter dans la Marne, monter dans un bus, il peut tout faire", a relevé la source policière.

Selon l'avis de recherches, l'enfant est vêtu d'un "pantalon gris, d'un tee-shirt rouge, d'une parka bleu marine avec une bande horizontale bleu clair". Le commissariat de Neuilly-sur-Marne est chargé de la poursuite des investigations.

Toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant l'enquête peut contacter la police, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au 01 56 49 10 10, précise l'appel à témoins.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

