Vallourec veut discuter de sa recapitalisation avec tous ses créanciers

PARIS, 1er septembre (Reuters) - Vallourec VLLP.PA a déclaré mardi vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. Alors qu'il discute déjà depuis des semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement, le producteur de tubes sans soudure en acier, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre, "envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière", a-t-il déclaré dans un communiqué. Vallourec souhaite notamment obtenir l'accord des porteurs d'obligations soumises au droit américain, dont le feu vert est nécessaire pour demander éventuellement la nomination d'un mandataire ad hoc "sans que cette démarche constitue un cas de défaut". Si les banques autorisent la consultation de ces créanciers, celle-ci prendra fin le 11 septembre, précise Vallourec. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.34%