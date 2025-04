Vallourec: vers une cession de Serimax à Aldebaran information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce être entré en négociations exclusives avec Aldebaran pour lui céder Serimax, sa filiale de solutions de soudage mécanique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 79 millions d'euros, dont un complément de prix de sept millions.



La cession à ce fonds institutionnel devrait être finalisée au cours des prochains mois, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et des conditions suspensives usuelles, dont des approbations réglementaires requises.



Cette transaction participe des initiatives du New Vallourec pour rationaliser son capital investi et recentrer le groupe sur son coeur de métier. Serimax a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 105 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées VALLOUREC 15,2250 EUR Euronext Paris +3,96%