Vallourec : vers une cassure des 23,8E ?
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 11:49
En cas d'enfoncement, la consolidation s'accélèrerait en direction de "gap" des 21,95E du 8 avril, voir des 21,8E (MM50).
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