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Vallourec : vers une cassure des 23,8E ?
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 11:49

Vallourec ricoche sous 25,5 (par 4 fois) et revient s'appuyer sur le récent support des 23,8E (ex-résistance du 13 au 21 avril).
En cas d'enfoncement, la consolidation s'accélèrerait en direction de "gap" des 21,95E du 8 avril, voir des 21,8E (MM50).

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