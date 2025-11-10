 Aller au contenu principal
CAC 40
8 026,88
+0,96%
Vallourec va investir pour étendre un site en Ohio
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 08:17

Vallourec annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat américain de l'Ohio, dans le cadre d'un engagement plus large en faveur de sa production aux Etats-Unis.

Le fabricant français de tubes sans soudure explique que cet investissement permettra la création d'une nouvelle ligne de filetage premium au sein de ses unités existantes de production d'acier, de laminage et de finition.

Cette expansion offrira une source d'approvisionnement locale, compétitive et entièrement intégrée, renforçant ainsi la position de Vallourec sur le marché des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière et gazière (OCTG) aux Etats-Unis.

Les travaux de construction ont débuté en juillet dernier et devraient s'achever début 2027, sans interruption des activités actuelles. Une fois opérationnelle, cette nouvelle ligne permettra la création de 40 emplois équivalents temps plein.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
16,6500 EUR Euronext Paris +0,24%
