Vallourec va investir pour étendre un site en Ohio
Le fabricant français de tubes sans soudure explique que cet investissement permettra la création d'une nouvelle ligne de filetage premium au sein de ses unités existantes de production d'acier, de laminage et de finition.
Cette expansion offrira une source d'approvisionnement locale, compétitive et entièrement intégrée, renforçant ainsi la position de Vallourec sur le marché des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière et gazière (OCTG) aux Etats-Unis.
Les travaux de construction ont débuté en juillet dernier et devraient s'achever début 2027, sans interruption des activités actuelles. Une fois opérationnelle, cette nouvelle ligne permettra la création de 40 emplois équivalents temps plein.
Valeurs associées
|16,6500 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
