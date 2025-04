Vallourec : un rendement de 10,5% !

Le fabricant de tubes sans soudure reprend la distribution d′un généreux dividende, avec un rendement parmi les plus élevés du marché.

Son actualité. Après dix ans de disette, le fabricant de tubes sans soudure utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière va reprendre la distribution d'un dividende, de 1,50 euro par action, qui sera détaché le 26 mai prochain, après l'assemblée générale des actionnaires prévue le 22 mai. Soit un rendement au cours actuel de 10,5%, parmi les plus élevés du marché.

Cet évènement tout symbolique vient parachever un redressement financier remarquable parachevé par le PDG Philippe Guillemot, engagé en 2022 par le fonds Apollo, qui a depuis revendu ses parts à ArcelorMittal devenu premier actionnaire, avec 27,9% du capital.

La dette nette de Vallourec est ainsi tombée à zéro en 2024, avec un an d'avance sur le plan initial, et la trésorerie nette est attendue par le consensus des analystes calculé par Factset à 274 millions d'euros en 2025 puis 549 millions en 2026. De quoi favoriser une nouvelle amélioration à venir du rating de la dette du groupe à long terme, actuellement à «BB+» («high yield») chez les agences Standard et Poor's et Fitch Ratings. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait progresser de 7,1% cette année et de 16,7% l'an prochain, à plus d'un milliard d'euros.

Notre entretien avec Philippe Guillemot

Vallourec n'est plus seulement une entreprise redressée, elle est profondément transformée

Valorisation très modérée

Notre analyse. L'entreprise est en bonne partie à l'abri des nouvelles taxes douanières brandies par l'administration américaine, en raison d'une production locale. L'action a pourtant perdu 18,6% en cinq séances. Certes, l'activité du groupe reste liée à la bonne santé de l'industrie pétrolière, mais les carnets de commandes sont bien orientés.

L'attrait spéculatif est bien là, même si le PDG d' ArcelorMittal, Aditya Mittal, a déclaré le 6 février qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter sa participation pour le moment. Un temps viendra sans doute où l'aciériste mettra la main sur la totalité du capital. Le rendement élevé des futurs dividendes (10,5% en 2025, 6,9% estimé en 2026 et 8,5% attendu en 2027) permettra de patienter.

La valorisation paraît très modérée. Le «free cash flow yield» (flux de trésorerie après investissements rapporté à la capitalisation) est estimé à 20% cette année et 17,5% l'an prochain. L'objectif de cours moyen est passé depuis le début de l'année de 20,81 à 22 euros, avec six analystes sur sept à l'achat et un à «conserver».

Le rating d'attractivité boursière calculé par Equity GPS est de 7,8 sur 10, dont 9,5 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 6,1 sur 10 pour ses perspectives de profits. Phiadvisor Valquant a donné un signal d'achat sur l'action, le 11 novembre dernier, mais il a récemment identifié «une tendance baissière», avec un Momentum «court terme» à 50% et un Momentum «long terme» à 90%.

Indicateurs Réalisé 2019 Estimation 2020 Estimation 2021 Chiffre d?Affaires 4 173,00 3 383,14 3 380,00 Résultat opérationnel 11,50 -75,99 62,55 Bénéfice net par action (BNA) -0,70 -0,71 -0,46 Dividende par action 0,00 0,00 0,00 PER 0,00 0,00 0,00

Notre conseil