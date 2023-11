Vallourec : un cabinet d'analystes voit toujours un potentiel de plus de 60% en Bourse après les chiffres du troisième trimestre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vallourec s'affiche parmi les meilleures performances du jour à la Bourse de Paris, porté par des chiffres du troisième trimestre supérieurs aux attentes, ce qui le conduit à relever ses objectifs de résultat pour l'ensemble de l'année. La réduction de la dette nette se poursuit. L'objectif d'un retour au versement de dividende à moyen terme reste d'actualité.

Le news flow positif ne se tarit pas chez Vallourec. Alors que le fabricant de tubes sans soudure, équipementier de l'industrie pétrolière et du gaz, a pu profiter durant l'été de la bonne tenue des cours du brut -ce qui incite les compagnies, ses clientes, à lancer de nouveaux forages-, la parapétrolière grimpe ce jeudi en Bourse après la publication d'excellents chiffres au titre du troisième trimestre. L'action a progressé de 8% au meilleure de la matinée, à des niveaux inconnus depuis la mi-mars, soit depuis huit mois.

Troisième trimestre supérieur aux attentes

Porté par la «forte rentabilité» de ce segment phare des tubes, en particulier à l'international, Vallourec relève son objectif de résultat brut d'exploitation (RBE) pour 2023. Il vise désormais un bénéfice compris entre 1,075 et 1,175 milliard d'euros, contre 950 millions à 1,1 milliard auparavant. Si une baisse des prix est encore observée aux Etats-Unis, elle va être en partie compensée par une reprise des volumes et les prix devraient se stabiliser à court terme, affirme la société dans son communiqué. Au Proche-Orient, la demande reste forte et le groupe a notamment profité de cette publication pour annoncer de nouvelles commandes «majeures» auprès d'Aramco. Elles portent sur la livraison de solutions tubulaires en acier premium pour un montant total de plus de 300 millions de dollars.

Le troisième trimestre s'est révélé supérieur aux attentes des analystes. Si le chiffre d'affaires a reculé de 11% en données publiées et de 5% hors effets de change, à 1,14 milliard d'euros, c'est en raison d'un effet volume négatif de 26%, lié à la baisse des livraisons du segment Industrie en Europe et de tubes pour le segment Pétrole & Gaz en Amérique du Nord. Le résultat brut d'exploitation progresse, lui, de 12%, à 222 millions d'euros, traduisant une forte amélioration de la marge, qui passe de 15,4% à 19,4% en l'espace d'un an. Le consensus FactSet tablait sur 1,06 milliard de facturations pour un résultat brut d'exploitation de 163 millions seulement.

Dans les préférées d'Oddo BHF

Autre sujet de satisfaction, le flux de trésorerie du groupe, à 154 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 81 millions au troisième trimestre de 2022. Ce qui permet de poursuivre la réduction de la dette, un indicateur très observé actuellement par les investisseurs dans un environnement de taux d'intérêt élevés. La dette nette revient, ainsi, de 868 à 741 millions d'euros en l'espace de trois mois et se compare à près de 1,5 milliard un an plus tôt. L'objectif de Vallourec est d'effacer totalement cette dette nette à l'horizon de fin 2025 au plus tard. Ce serait le point de départ d'un retour à une politique de distribution significative de la génération de flux de trésorerie auprès des actionnaires.

A la suite de cette publication, Oddo BHF confirme son opinion à «surperformance», avec un objectif de 21 euros, soit un potentiel de hausse conséquent de 60%. «Nous soulignons une convergence des intérêts entre l'actionnaire de référence (Apollo), le management, les banquiers (détenteurs de bons de souscription d'actions) et les actionnaires minoritaires, à savoir la hausse du titre», indique le cabinet d'analystes dans sa note matinale, qui précise par ailleurs que Vallourec affiche une décote de 40% (en valeur d'entreprise/excédent brut d'exploitation) par rapport à son principal comparable Tenaris. Le français fait partie des valeurs européennes Midcap préférées du bureau de recherche pour le second semestre de 2023.

Nous étions à l'achat de Vallourec pour jouer l'amélioration graduelle des comptes. Elle se confirme au fil des trimestres. Nous visons un premier objectif de 15 euros.