Vallourec: un ancien cadre de Vale va entrer au conseil

(CercleFinance.com) - Vallourec a déclaré lundi qu'il nommerait Luciano Siani, un ancien cadre dirigeant du groupe minier brésilien Vale, en tant que membre indépendant de son conseil d'administration.



Le fabricant français de tubes en acier sans soudures précise que la nomination de Luciano Siani sera soumise à la ratification des actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale, prévue le 23 mai 2024.



Luciano Siani a occupé des fonctions clés au sein du groupe Vale pendant près de quinze ans, jusqu'en janvier 2023, notamment en tant que directeur financier de l'entreprise.



Il était passé auparavant par la Banque Brésilienne de Développement (BNDES) ainsi que par le cabinet de conseil McKinsey.



Vallourec souligne que son conseil d'administration est composé de huit membres, dont 42% de femmes et 71% d'administrateurs indépendants.





