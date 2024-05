Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : trou d'air de -6%, menace le support des 16E information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Vallourec a été victime d'un trou d'air de -6% (vers 15,65E) lors des 1ers échanges, les opérateurs manifestant leur déception face à une chute de -26% du chiffre d'affaire trimestriels: le titre a rapidement repris 3% (effaçant la moitié de ses pertes initiales) mais le support des 16E est toujours menacé.

En cas de rupture, Vallourec s'en irait combler le 'gap' des 15,05E du 12 mars et pourrait ensuite s'en aller reprendre appui sur l'ex-résistance des 14E du 28 février au 5 mars dernier.





