Vallourec : surveiller le retour sur 15,2E, voir 15E
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 13:38

/ et Vallourec a de nouveau buté sur la résistance horizontale des 17,5E et retombe sous 15,5E : surveiller le retour sur 15,25E (plancher des 22/9 et 17/10) puis le test des 15E, support oblique moyen terme (issu du plancher des 14,5 du 9 avril dernier) puis long terme terme, ce dernier étant issu du nadir des 6,60E du 24 février 2022

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,4050 EUR Euronext Paris -3,08%
