VALLOUREC SÉLECTIONNÉ PAR TOTALENERGIES

POUR FOURNIR DES VOLUMES SUPPLEMENTAIRES

POUR LE PROJET INTÉGRÉ DE DEVELOPPEMENT GAZIER EN IRAK

Meudon (France), le 6 novembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a une nouvelle fois été retenu par TotalEnergies pour fournir des tubes de cuvelage, de production et les accessoires associés destinés au forage de 48 puits dans le cadre du projet The Associated Gas Upsteam Project 2 (AGUP2), l’un des principaux volets du GGIP (Gas Growth Integrated Project) opéré par TotalEnergies en Irak avec ses partenaires Basra Oil Company et Qatar Energy. Le projet AGUP2 vise à exploiter le pétrole et le gaz associé dans le champ pétrolier de Ratawi afin d’augmenter la capacité de production à 210 000 barils de pétrole par jour, et 154 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, tout en s’attachant à supprimer le torchage de routine et en contribuant à la transition énergétique bas carbone de l’Irak.

Le GGIP a pour objectif de renforcer la valorisation des ressources naturelles de l’Irak afin d’améliorer l’approvisionnement en électricité du pays. Ce projet multi-énergies « 4-en-1 » comprend la récupération du gaz actuellement torché sur trois champs pétroliers du sud de l’Irak pour alimenter des centrales électriques, l’expansion du champ pétrolier de Ratawi, la construction d’une centrale solaire de 1 GWac (1,25 GWp) ainsi que la création d’une usine de traitement d’eau de mer.

Vallourec avait déjà fourni, pour le forage des 30 premiers puits, environ 15 000 tonnes de tubes de cuvelage et de production équipés de connexions VAM®. Pour cette nouvelle phase, le Groupe livrera plus de 30 000 tonnes de solutions tubulaires premium, dont environ 3 000 tonnes de pipe-lines premium dotées d’un revêtement anticorrosion.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec TotalEnergies sur ce projet emblématique en Irak. Depuis le lancement du projet, Vallourec s’est pleinement engagé aux côtés de TotalEnergies. Cette nouvelle phase confirme la solidité de notre partenariat de longue date et notre capacité à fournir des solutions tubulaires performantes et fiables . »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États- Unis,Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Relations investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com



Actionnaires individuels

Toll-free number: 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

Relations presse

Romain Grière

Tel: +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr

Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

