Vallourec : se rapproche du support des 15,2E
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 16:59

relativement corrélé aux cours du pétrole, Vallourec revient tutoyer le récent support des 15,2E (17 octobre), lequel coïncide désormais avec le support oblique long terme qui transite dans la zone des 15E.
Le sommet du corridor et seuil d'inversion moyen terme à la hausse reste situé à 17,5E.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,3500 EUR Euronext Paris -2,14%
