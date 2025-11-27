Vallourec : se rapproche du support des 15,2E
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 16:59
Le sommet du corridor et seuil d'inversion moyen terme à la hausse reste situé à 17,5E.
Valeurs associées
|15,3500 EUR
|Euronext Paris
|-2,14%
