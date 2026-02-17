Vallourec s'allie à Baker Hughes dans le stockage d'hydrogène
Cette collaboration vise à établir une coopération étroite et de long terme pour mieux servir les clients sur la chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène vert, dont les producteurs d'ammoniac vert, de carburants durables ou d'acier vert, ainsi que les secteurs demandeurs d'électricité décarbonée comme les datacenters.
Ce protocole d'accord inclut la future intégration de Delphy, la solution de stockage d'hydrogène clé en main développée par le groupe français, aux technologies de compression de l'américain.
Les axes de collaboration porteront sur l'optimisation des configurations compression-stockage, la détermination des pressions d'exploitation les plus efficaces pour chaque application et, in fine, l'accompagnement des clients dans la réduction du coût total d'exploitation tout en renforçant leur compétitivité.
Valeurs associées
|18,550 EUR
|Euronext Paris
|+1,67%
