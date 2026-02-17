 Aller au contenu principal
Vallourec s'allie à Baker Hughes dans le stockage d'hydrogène
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 07:26

Vallourec fait part de la signature d'un protocole d'accord avec Baker Hughes, axé sur l'accélération du développement de solutions de stockage d'hydrogène pour le marché de l'hydrogène vert.

Cette collaboration vise à établir une coopération étroite et de long terme pour mieux servir les clients sur la chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène vert, dont les producteurs d'ammoniac vert, de carburants durables ou d'acier vert, ainsi que les secteurs demandeurs d'électricité décarbonée comme les datacenters.

Ce protocole d'accord inclut la future intégration de Delphy, la solution de stockage d'hydrogène clé en main développée par le groupe français, aux technologies de compression de l'américain.

Les axes de collaboration porteront sur l'optimisation des configurations compression-stockage, la détermination des pressions d'exploitation les plus efficaces pour chaque application et, in fine, l'accompagnement des clients dans la réduction du coût total d'exploitation tout en renforçant leur compétitivité.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
18,550 EUR Euronext Paris +1,67%
