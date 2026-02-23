Vallourec : risque de double-top sous les 19,8E
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 13:09
Le principal support moyen terme se situe vers 16E, un retracement de 50% du dernier segment 15,3/19,6E valide aussi un objectif de 17,6/17,5E.
Valeurs associées
|19,3950 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
