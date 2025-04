Vallourec: révisions en hausse par les agences de notation information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que Fitch Ratings a relevé sa note de 'BB+' à 'BBB-' avec une perspective 'stable', accordant ainsi au fabricant de tubes sans soudure sa première notation 'Investment Grade' depuis 2015.



Le groupe ajoute que Moody's Ratings a amélioré sa note de 'Ba2' à 'Ba1' tout en maintenant sa perspective 'positive', et que S&P Global a confirmé sa notation long terme 'BB+', mais avec une perspective relevée de 'neutre' à 'positive'.



'Les révisions positives des trois agences de notation confirment que Vallourec a été fondamentalement transformé. Notre objectif d'obtenir un bilan à l'épreuve des crises a été clairement atteint avec un an d'avance', commente son PDG Philippe Guillemot.





