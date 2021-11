Vallourec : Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2021

Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2021

Meudon (France), le 17 novembre 2021 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2021. Le Conseil d’Administration de Vallourec SA, réuni le 17 novembre 2021, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le troisième trimestre et les neufs premiers mois de 2021.

T 3 2021 : solide croissance du chiffre d’affaires et du RBE par rapport au T3 2020 grâce au dynamisme d u marché Pétrole & Gaz en Amérique du Nord et à la forte c ontribution de la mine



Chiffre d’affaires de 834 millions d’euros, en progression de 16,4% Résultat brut d’exploitation de 128 millions d’euros, en hausse de 80 %, marge en progression à 15,3 % (contre 9,9 % au T3 2020) Flux de trésorerie disponible de - 103 millions d’euros, contre 35 millions d’euros au T3 2020, résultant d’une reconstitution du besoin en fonds de roulement de - 93 millions d’euros en lien avec une plus forte activité Acquisition des parts minoritaires dans VAM USA et Vallourec Star pour un total de 118 millions d’euros, conduisant à la pleine propriété des toutes les entités en Amérique du Nord Au 30 septembre 2021, la liquidité du Groupe est forte et s’élève à 1 014 millions d’euros







Une avancée décisive pour renforcer la compétitivité et la rentabilité de Vallourec : lancement d u processus de cession des actifs allemands et relocalisation progressi v e de leurs activités Pétrole & Gaz au Brésil pour servir l e marché international



Une transformation qui repose sur deux mouvements

Lancement du processus de cession des actifs en Allemagne

Transfert progressif de leurs activités de laminage pour le secteur Pétrole & Gaz au Brésil



Une étape radicale pour une amélioration majeure de la performance de Vallourec sur les marchés internationaux Pétrole & Gaz

Le Brésil étant amené à délivrer toute la gamme de produits tubulaires premium à destination des marchés internationaux

Pour une plus grande compétitivité et une amélioration de la profitabilité

Avec un impact CO2 positif, grâce à l’excellente empreinte carbone des activités brésiliennes



S e traduisant par d es bénéfices clairement identifiés pour Vallourec et ses parties prenantes

Augmentation du RBE normalisé de 130 millions d’euros

Réduction des dépenses d’investissement de 20 millions d’euros

Réduction de 30% du contenu CO2 des tubes produits au Brésil par rapport à ceux produits en Allemagne





Perspectives 2021



En raison de la baisse récente des prix du minerai de fer, et sur la base de leurs niveaux actuels, Vallourec vise un RBE pour l'ensemble de l'année proche du bas de l'objectif de 475 à 525 millions d'euros, communiqué le 21 juillet 2021. Une dynamique de prises de commandes plus forte que prévue pour des livraisons en 2022, combinée à l'évolution des prix des matières premières et de l'énergie, entraînera une augmentation plus importante des stocks à la fin de l'année. En conséquence, Vallourec vise désormais une consommation de flux de trésorerie comprise entre - 380 et - 300 millions d’euros pour 2021, en raison principalement de la hausse du besoin en fonds de roulement en lien avec la reprise d’activité, et incluant des coûts ponctuels associés à la restructuration financière.





Commentant ces résultats, Edouard Guinotte, Président du Conseil d’Administration et Président Directeur Général, a déclaré :

" Avec la reprise de l'économie mondiale post-Covid, Vallourec a confirmé sa bonne dynamique opérationnelle au troisième trimestre avec une solide croissance du chiffre d'affaires et du RBE. Le Groupe a bénéficié de la hausse de l’activité et des prix dans le secteur Pétrole & Gaz en Amérique du Nord et d’une forte contribution de sa mine de fer au Brésil ainsi que de ses initiatives d’économies de coûts, tandis que les livraisons à destination du secteur Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA sont restées significativement en deçà de leurs niveaux de pré-crise.

En ce qui concerne la fin de l’année 2021, notre activité minière sera impactée par la récente baisse des cours du minerai de fer. Néanmoins, nous devrions continuer à bénéficier de la progression de l’activité en Amérique du Nord et à remplir notre carnet de commandes Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA.

Tandis que nos sites de production hautement performants en Amérique du Nord, au Brésil et en Chine nous permettent de bénéficier de l’amélioration des dynamiques de marchés, nos opérations en Allemagne continuent de sous-performer malgré les plans d’amélioration qui y ont été mis en œuvre. Afin de réaliser une avancée décisive dans la compétitivité du Groupe sur les marchés internationaux, nous lançons aujourd’hui le processus de cession de nos actifs en Allemagne et le renforcement de nos capacités au Brésil. Cela permettra à nos usines brésiliennes de proposer toute la gamme de notre offre premium à leurs clients locaux comme à l’international et à Vallourec de bénéficier pleinement de leur excellente compétitivité ainsi que de leur production au contenu en CO2 optimal.

J’attends de ce projet transformant qu’il restaure et pérennise le leadership et la profitabilité de Vallourec sur les marchés EA-MEA."

Chiffres clés

9 mois 2021 9 mois 2020 Variation En millions d'euros T3 2021 T3 2020 Variation 1 130 1 191 - 5,1 % Production expédiée (en milliers de tonnes) 391 319 22,8 % 2 378 2 412 - 1,4 % Chiffre d'affaires 834 716 16,4 % 356 182 + 174 M€ Résultat brut d'exploitation 128 71 + 57 M€ 15,0 % 7,5 % + 7,5 pts (en % du CA) 15,3 % 9,9 % + 5,4 pts 299 (507) + 806 M€ Résultat d'exploitation 72 7 + 65 M€ (49) (636) + 587 M€ Résultat net, part du groupe (7) (69) + 62 M€ (300) (223) - 77 M€ Flux de trésorerie disponible (103) 35 - 138 M€ 993 2 329 - 1 336 M€ Dette nette 993 2 329 - 1 336 M€

I - CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MARCHÉ

9 mois 2021 9 mois 2020 Variation A taux de change constants En millions d'euros T3 2021 T3 2020 Variation A taux de change constants 1 343 1 641 - 18,1 % - 13,6 % Pétrole & gaz, Pétrochimie 456 443 3,0 % 1,8 % 937 601 55,9 % 67,8 % Industrie & Autres 348 208 67,2 % 64,2 % 98 170 - 42,6 % - 42,4 % Energie électrique 30 65 - 54,4 % - 56,2 % 2 378 2 412 - 1,4 % 4,7 % Total 834 716 16,4 % 14,6 %

Au cours du troisième trimestre 2021, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 834 millions d’euros, en progression de 16,4 % par rapport au troisième trimestre 2020 (+ 15 % à taux de change constants), avec :

un effet volume de + 23 % principalement lié au Pétrole & Gaz en Amérique du Nord et aux marchés Industrie et Autres.

un effet prix/mix négatif de - 8 %, l’impact défavorable du Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA n’ayant pu être compensé par le rebond des prix en Amérique du Nord.

un effet conversion de devises de + 2 % principalement lié à la parité EUR/BRL.





Au cours des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 2 378 millions d’euros, quasi-stable par rapport aux neuf premiers mois de 2020 (+ 4,7 % à taux de change constants) avec :

un effet volume de - 5 % expliqué par le secteur Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA et dans une moindre mesure en Amérique du Nord, en partie compensé par la hausse des livraisons pour les marchés Industrie et Autres.

un effet prix/mix de + 10 % résultant principalement des prix du minerai de fer et du secteur Pétrole & Gaz en Amérique du Nord.

un effet conversion de devises de - 6 % principalement lié à la parité EUR/BRL.





Pétrole & Gaz, Pétrochimie (54,7 % du chiffre d’affaires consolidé du T3 2021)

Le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz s’est établi à 408 millions d’euros au T3 2021, stable par rapport au T3 2020 (- 1 % à taux de change constants).

En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz a plus que doublé du fait d’une progression des volumes et des prix.

, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz a plus que doublé du fait d’une progression des volumes et des prix. Dans les r é gions EA-MEA , la baisse du chiffre d’affaires Pétrole & Gaz traduit une baisse des volumes ainsi qu’un effet prix/mix défavorable, en raison d’un carnet de commandes plus faible constitué durant la crise du Covid-19.

, la baisse du chiffre d’affaires Pétrole & Gaz traduit une baisse des volumes ainsi qu’un effet prix/mix défavorable, en raison d’un carnet de commandes plus faible constitué durant la crise du Covid-19. En Amérique du Sud, la hausse du chiffre d’affaires Pétrole & Gaz reflète principalement une hausse des livraisons dans le cadre de projets line pipe.





Au cours des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz s’est établi à 1 209 millions d’euros, en baisse de 271 millions d’euros soit - 18 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020 (- 14 % à taux de change constants) principalement due à une baisse des volumes dans les régions EA-MEA et dans une moindre mesure en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires Pétrochimie s’est établi à 48 millions d’euros au T3 2021, en hausse de 43 % par rapport au T3 2020 (+ 40 % à taux de change constants) en raison notamment d’un effet prix/mix favorable et de la hausse des livraisons en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires Pétrochimie a atteint 134 millions d’euros, en baisse de 17 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020 (- 13 % à taux de change constants).

Au T3 2021, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz et Pétrochimie s’est établi à 456 millions d’euros, en hausse de 3 % par rapport au T3 2020 (+ 2 % à taux de change constants).

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires Pétrole & Gaz et Pétrochimie s’est élevé à 1 343 millions d’euros, en retrait de 18 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020 (- 14 % à taux de change constants).

Industrie & Autres (41,7 % du chiffre d’affaires consolidé du T3 2021)

Le chiffre d’affaires Industrie & Autres s’est établi à 348 millions d’euros au T3 2021, en hausse de 67 % par rapport au T3 2020 (+ 64 % à taux de change constants) :

En Europe, la progression du chiffre d’affaires s’explique par des volumes en hausse.

En Amérique du Sud, le chiffre d’affaires en progression est porté par la mine, reflétant des prix du minerai de fer plus élevés tandis que les volumes sont restés stables à 2,2 millions de tonnes. Une hausse des ventes à destination des marchés Industrie a également été enregistrée, avec des volumes et des prix plus élevés.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires Industrie & Autres s’est élevé à 937 millions d’euros, en hausse de 56 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020 (+ 68 % à taux de change constants) du fait d’une contribution plus importante de la mine (reflétant des prix du minerai de fer plus élevés et des volumes de 6,5 millions de tonnes, contre 5,6 millions de tonnes au cours des neuf premiers mois de 2020) ainsi que des livraisons à destination des marchés Industrie en hausse en Europe et en Amérique du Sud, malgré un effet conversion de devises défavorable.

Énergie électrique (3,6 % du chiffre d’affaires consolidé du T3 2021)

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 30 millions d’euros au T3 2021, en baisse de 54 % par rapport au T3 2020 (- 56 % à taux de change constants), reflétant notamment la cession de Valinox Nucléaire SAS le 31 mai 2021.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires a atteint 98 millions d’euros, en baisse de 43 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020 (- 42 % à taux de change constants).

II – ANALYSE DES RESULTATS CONSOLIDES

Analyse des résultats consolidés d u T 3 202 1

Au T3 2021, le résultat brut d’exploitation a atteint 128 millions d’euros (contre 71 millions d’euros au T3 2020), soit une marge de 15,3 % du chiffre d’affaires (contre 9,9 % au T3 2020), avec :

Une marge industrielle de 207 millions d’euros, à 24,8 % du chiffre d’affaires, contre 154 millions d’euros et 21,5 % du chiffre d’affaires au T3 2020. La hausse des volumes et des prix dans le secteur Pétrole & Gaz en Amérique du Nord, la contribution plus importante de la mine en volumes et en prix ainsi que les économies de coûts ont plus que largement compensé la moindre activité en Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA et la hausse des prix des matières premières et de l’énergie.

Une baisse de 3 % des coûts administratifs, commerciaux et de recherche, à 75 millions d’euros, représentant 9,0 % du chiffre d’affaires contre 10,8 % au T3 2020.

Le résultat d’exploitation a atteint 72 millions d’euros, contre + 7 millions d’euros au T3 2020, conséquence principalement de l’amélioration du RBE.

Le résultat financier s’est établi à - 36 millions d’euros au T3 2021, à comparer à - 64 millions d’euros au T3 2020, et reflétant la nouvelle structure du bilan.

L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 41 millions d’euros principalement liés aux filiales brésiliennes, à comparer à - 21 millions d’euros au T3 2020.

Le résultat net, part du Groupe, s’est établi à - 7 millions d’euros, contre - 69 millions d’euros au T3 2020.

Analyse des résultats consolidés d es neuf premiers mois de 202 1

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le résultat brut d’exploitation a atteint 356 millions d’euros, en hausse de 174 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2020, soit une marge de 15,0 % du chiffre d’affaires, incluant :

Une marge industrielle de 618 millions d’euros, ou 26 % du chiffre d’affaires, en hausse de 37 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020, reflétant une contribution plus importante de la mine en volumes et en prix, une activité Pétrole & Gaz plus soutenue en Amérique du Nord et sur les marchés Industrie, ainsi que les économies de coûts, plus que compensant une moindre activité Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA.

Une baisse de 7 % des coûts administratifs, commerciaux et de recherche à 233 millions d’euros, résultant des mesures d’adaptation, et représentant 9,8 % du chiffre d’affaires.

Le résultat d’exploitation est ressorti à 299 millions d’euros, comparé à une perte de - 507 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020 (ce dernier avait été négativement impacté par des charges de dépréciations d’actifs pour 441 millions d’euros et par des frais de restructuration), en raison de l’amélioration du RBE, de moindres charges d’amortissement, de la vente des bâtiments et des terrains de Reisholz ainsi que de la décision favorable de la Cour Suprême brésilienne concernant le litige fiscal PIS/COFINS.

Le résultat financier s’est établi à - 211 millions d’euros, contre - 179 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020. Les charges nettes d’intérêt se sont élevées à 126 millions d’euros contre 149 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020, reflétant la nouvelle structure bilancielle au T3. Les autres charges financières pour - 42 millions d’euros, contre + 15 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020, comprennent notamment des éléments ponctuels tels que l'effet positif du litige fiscal PIS/COFINS au Brésil pour 28 millions d’euros et l'actualisation de la dette de location-financement DBOT pour 24 millions d’euros résultant de l'exercice de l'option de rachat, plus que compensées par - 70 millions d'euros de coût d'exercice de l'option de rachat du DBOT ainsi que par l'impact net de la restructuration financière pour - 42 millions d'euros.

L’impôt sur les bénéfices s’est établi à - 141 millions d’euros, principalement liés aux filiales brésiliennes.

Le résultat net, part du Groupe, s’est établi à - 49 millions d’euros, contre - 636 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020.

III - FLUX DE TRÉSORERIE & SITUATION FINANCIÈRE

Flux de trésorerie générés par l’activité

Au T3 2021, le flux de trésorerie généré par l’activité s’est établi à 18 millions d’euros, contre - 32 millions d’euros au T3 2020, reflétant essentiellement l’augmentation du RBE et de moindres intérêts financiers décaissés, en partie compensés par une charge d’impôts plus élevée.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le flux de trésorerie généré par l’activité s’est établi à 16 millions d’euros, contre - 128 millions d’euros au cours des neufs premiers mois de 2020, du fait d’un RBE plus élevé et de moindres intérêts financiers décaissés, plus que compensant la hausse des charges d’impôts. Il inclut également les frais de restructuration de la dette (56 millions d’euros) et des mesures d’adaptation (30 millions d’euros).

Besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a augmenté de - 93 millions d’euros au T3 2021 contre une baisse de 94 millions d’euros au T3 2020, en raison principalement d’une activité plus soutenue. Le besoin en fonds de roulement net exprimé en jours de chiffre d’affaires a diminué à 111 jours, contre 120 jours au T3 2020.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le besoin en fonds de roulement lié à l’activité a augmenté de - 232 millions d’euros contre une augmentation de - 5 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020.

Investissements industriels

Les investissements industriels bruts se sont élevés à - 28 millions d’euros au T3 2021, à comparer à - 27 millions d’euros au T3 2020, et à - 84 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2021, à comparer à - 90 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020.

Flux de trésorerie disponible

En conséquence, le flux de trésorerie disponible est négatif à - 103 millions d’euros au T3 2021, contre + 35 millions d’euros au T3 2020.

Le flux de trésorerie disponible au cours des neuf premiers mois de 2021 est négatif de - 300 millions d’euros, contre - 223 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020.

Cession d’actifs et autres éléments

Les cessions d’actifs et autres éléments se sont élevés à - 171 millions d’euros au T3 2021 résultant principalement de l’acquisition des intérêts minoritaires dans VAM USA pour 35 millions d’euros et dans Vallourec Star pour 83 millions d’euros. Ils incluent également des intérêts courus sur les obligations (pour 23 millions d’euros) et de la trésorerie mise en collatéral au titre de garanties bancaires (pour 25 millions d’euros).

Pour les neuf premiers mois de 2021, ils s'élèvent à 1 520 millions d’euros en raison principalement de la restructuration financière.

Dette nette et liquidité

Au 30 septembre 2021, la dette nette s’élève à 993 millions d’euros, contre 720 millions d’euros au 30 juin 2021.

Au 30 septembre 2021, la dette brute s’élève à 1 545 millions d’euros incluant 96 millions d’euros de réévaluation à la juste valeur sous IFRS 9 (qui seront repris sur la durée de vie de la dette). La dette long terme s’élève à 1 392 millions d’euros et la dette court terme à 153 millions d’euros.

Au 30 septembre 2021, la dette de location s’établit à 71 millions d’euros, contre 75 millions d’euros au 30 juin 2021.

Au 30 septembre 2021, le Groupe dispose d’une liquidité de 1 014 millions d’euros, composée d’une trésorerie au bilan de 552 millions d’euros et d’une ligne de crédit confirmée non utilisée de 462 millions d’euros.

IV – PERSPECTIVES 2021

Pétrole et Gaz

En Amérique du Nord , l’amélioration du marché Pétrole & Gaz continue d’être tirée par la hausse significative des prix, en complément de la reprise progressive des volumes. Dans les régions EA-MEA , l’activité en 2021 demeure significativement impactée par le fort ralentissement des prises de commandes en 2020. L’activité d’appels d’offres a redémarré et devrait positivement impacter les volumes en 2022. Au Brésil , la hausse des livraisons Pétrole & Gaz par rapport à 2020 est confirmée





, l’amélioration du marché Pétrole & Gaz continue d’être tirée par la hausse significative des prix, en complément de la reprise progressive des volumes.

Industrie & Autres

En Europe , la reprise économique en cours devrait continuer à avoir un impact positif sur les volumes. Cependant, l’environnement de hausse des coûts des matières premières et de l’énergie devrait peser sur les résultats.

, la reprise économique en cours devrait continuer à avoir un impact positif sur les volumes. Cependant, l’environnement de hausse des coûts des matières premières et de l’énergie devrait peser sur les résultats. Au Brésil, l’activité des marchés de l’Industrie devrait se maintenir à des niveaux élevés et bénéficier de prix favorables.

Une contribution plus importante de la mine de fer est attendue comparée à 2020, bien que les prix connaissent une baisse plus forte qu’anticipé au second semestre.

Economies de coûts

Les initiatives d’économies de coûts sont en ligne avec les objectifs du Groupe.

Le contrôle strict de la trésorerie sera maintenu, l’enveloppe d’investissements est confirmée à environ 160 millions d’euros.

Résultat brut d’exploitation et flux de trésorerie disponible

En raison de la baisse récente des prix du minerai de fer, et sur la base de leurs niveaux actuels, Vallourec vise un RBE pour l'ensemble de l'année proche du bas de l'objectif de 475 à 525 millions d'euros, communiqué le 21 juillet 2021. Une dynamique de prises de commandes plus forte que prévue pour des livraisons en 2022, combinée à l'évolution des prix des matières premières et de l'énergie, entraînera une augmentation plus importante des stocks à la fin de l'année. En conséquence, Vallourec vise désormais une consommation de flux de trésorerie comprise entre - 380 et - 300 millions d’euros pour 2021, en raison principalement de la hausse du besoin en fonds de roulement en lien avec la reprise d’activité, et incluant des coûts ponctuels associés à la restructuration financière.

V - Une avancée décisive pour renforcer la compétitivité et la rentabilité de Vallourec : lancement du processus de cession des actifs allemands et relocalisation progressive de leurs activités Pétrole & Gaz au Brésil pour servir le marché international

Vallourec a mis en œuvre des mesures d’amélioration au cours des dernières années pour renforcer la compétitivité de son empreinte industrielle

L’empreinte industrielle de Vallourec a été rééquilibrée vers ses routes de production les plus compétitives

La part européenne des capacités de laminage de Vallourec a été réduite d’approximativement 45 % en 2016 à moins de 30 % en 2020. Ce rééquilibrage en faveur des routes de production brésilienne et chinoise qui sont les plus compétitives s’est accompagné d’une augmentation de leur utilisation pour servir les clients des régions EA-MEA (62 % des commandes pour des produits premium OCTG et PLP pouvant être servis indifféremment depuis l’Europe, le Brésil ou l’Asie ont été laminées au Brésil ou en Chine en 2020, contre 19 % en 2015).

La récente acquisition des parts minoritaires au Brésil et aux Etats-Unis simplifie la structure d’entreprise de Vallourec et crée des avantages stratégiques

Vallourec a acquis en 2021 les parts minoritaires dans ses actifs les plus stratégiques. En mars 2021, Vallourec a acquis 15,4 % de la participation de Nippon Steel dans VSB (et sa capacité de laminage associée de 300 kt/an), permettant la pleine propriété de tous les actifs brésiliens.

Aux Etats-Unis, en plus du rachat en juillet 2021 des 49 % de parts minoritaires de VAM USA, spécialisé dans le filetage de joints premium VAM®, pour 35 millions d’euros, Vallourec a acquis en septembre 2021 les 19,5 % de parts minoritaires appartenant à Sumitomo Corporation dans Vallourec Star, un outil industriel intégré incluant une aciérie, deux unités de laminage et des lignes de finitions, pour 83 millions d’euros. Avec ces acquisitions, Vallourec dispose de la pleine propriété de ses entités en Amérique du Nord et pourra désormais bénéficier d’une flexibilité opérationnelle totale, développer des synergies et être mieux en mesure d’utiliser d’importants crédits d’impôts.

Des sites de production hautement performants en Amérique du Nord, au Brésil et en Chine

Ainsi, l’empreinte industrielle de Vallourec s’appuie désormais largement sur des sites de production hautement performants en Amérique du Nord, où Vallourec détient des unités de production compétitives, bien dimensionnées et à faible émission carbone à destination du marché local, et au Brésil et en Chine, où le Groupe dispose d’unités de productions performantes qui soutiennent de plus en plus les ventes à destination des marchés premium internationaux.

La viabilité des laminoirs européens pose problème de manière structurelle

Le laminage des tubes sans soudure de Vallourec en Europe est réalisé en Allemagne et continue de significativement sous-performer

La production de tubes sans soudure de Vallourec en Europe s’appuie sur trois laminoirs situés en Allemagne (Mülheim, Rath Plug et Rath Pilger), d’une capacité totale de 685 kt/an, dédiée aux marchés de l’Industrie et du Pétrole & Gaz.

Leur activité ne permet pas de générer une marge suffisante pour couvrir leurs coûts fixes élevés :

La très forte concurrence des producteurs à bas-coûts sur les marchés de l’Industrie en Europe se traduit par des marges trop faibles

Malgré les marges additionnelles provenant des tubes premium à destination des marchés Pétrole & Gaz EA-MEA, les coûts fixes ne peuvent pas être absorbés

En dépit de plans de redressement successifs, plus de 700 millions d’euros1 de pertes cumulées ont été enregistrées au cours de la période 2015-2021.

Les capacités additionnelles récemment acquises au Brésil permettront de servir les clients EA-MEA de manière plus rentable

Au Brésil, Vallourec s’appuie sur trois unités de laminage (PQF à Jeceaba, Plug et Mandrel à Belo Horizonte) produisant des tubes de petit et moyen diamètres à destination du marché local de l’Industrie et du marché Pétrole & Gaz local et international. Avec l’acquisition des parts minoritaires de Nippon Steel dans VSB, Vallourec a retrouvé l’accès à 300 kt/an de capacité de laminage.

Les actifs brésiliens étant parmi les plus compétitifs au monde, servir les clients internationaux du secteur Pétrole & Gaz depuis le Brésil est très significativement plus rentable que depuis l’Allemagne. Les coûts variables pour la production et la livraison de tubes de moyen diamètre à destination du Moyen-Orient depuis le Brésil sont ainsi inférieurs d’environ 25 % à ceux des tubes produits en Allemagne.

Un mouvement majeur : le lancement du processus de cession des actifs en Allemagne et le transfert progressif de leurs activités Pétrole & Gaz vers les sites de productions brésiliens très compétitifs

Lancement du processus de cession des actifs allemands

Vallourec a pris la décision de lancer un processus de cession de ses unités de production en Allemagne, dans le but de trouver un nouvel opérateur mieux positionné pour servir les marchés de l’Industrie en Europe de manière rentable. Le Groupe est à la recherche d’un repreneur responsable et s’inscrivant dans la durée pour le futur de ses actifs, de ses employés et de toutes les parties prenantes.

Le processus de cession sera lancé au cours des prochaines semaines avec une offre ferme visée au deuxième trimestre 2022. Si aucun repreneur n’est identifié, Vallourec étudiera toutes les alternatives, y compris la fermeture.

Transfert progressif de leurs activités de laminage au Brésil

Le transfert sera accompagné de la mise en œuvre progressive d’un programme d’investissements industriels d’environ 100 millions d’euros au Brésil afin de permettre la production de la totalité de la gamme de produits tubulaires premium, à destination des clients brésiliens et internationaux du secteur Pétrole & Gaz.

Une étape radicale pour la performance de Vallourec sur les marchés internationaux Pétrole & Gaz

Avec le transfert progressif des activités de laminage allemandes pour le Pétrole & Gaz, le Brésil délivrera la gamme complète de produits tubulaires à destination des marchés internationaux, en s’appuyant sur une base de coûts déjà optimisée et une absorption renforcée de ses coûts fixes. Ceci permettra une meilleure compétitivité et une amélioration des marges sur les marchés internationaux du Pétrole & Gaz. Cela comportera en outre un impact positif sur les émissions de CO2, grâce à l'excellente empreinte carbone des activités brésiliennes (le contenu en CO2 d'un tube produit au Brésil est inférieur de 30 % à celui d'un tube produit en Allemagne).

Des bénéfices clairement identifiés pour Vallourec et ses parties prenantes.

La réalisation de ces opérations devrait générer une augmentation du RBE normalisé de 130 millions d'euros par an et une réduction des dépenses d'investissement de 20 millions d'euros par an.

VI – Gouvernance

Le 14 octobre 2021, en application des dispositions légales en vigueur, le Comité de Groupe a désigné M. Guillaume Wolf, de nationalité française, comme Administrateur représentant les salariés au sein du Conseil d’Administration de Vallourec SA, pour une durée de quatre ans.

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Ces risques comprennent ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2021 sous le numéro de dépôt n° D.21-0226 et de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 2 juin 2021 sous le numéro D.21-0226-A01. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatif des résultats ou des développements dans les périodes ultérieures.

Présentation des résultats du T3 & 9M 2021

Conférence téléphonique en anglais et audio webcast à 18h30 (heure de Paris)

Pour écouter l’audio webcast :





https://channel.royalcast.com/landingpage/vallourec-en/20211117_1/

Pour participer à la conférence, veuillez composer le (utiliser le mot de passe « Vallourec ») : +44 (0) 33 0551 0200 (Royaume-Uni) +33 (0) 1 70 37 71 66 (France) +1 212 999 6659 (Etats-Unis)



L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante :





https://www.vallourec.com/fr/investisseurs

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie de l’indice SBF 120 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long Seulement.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

24 février 2022 Publication des résultats annuels de 2021

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Annexes

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Pièces jointes à ce communiqué :

Production expédiée

Taux de change

Chiffre d’affaires par zone géographique

Chiffre d’affaires par marché

Compte de résultat consolidé résumé

Bilan consolidé résumé

Flux de trésorerie disponible

Tableau des flux de trésorerie

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable





Production expédiée

En milliers de tonnes 2021 2020 Variation T1 358 450 - 20,4 % T2 381 422 - 9,7 % T3 391 319 + 22,6 % Total 1 130 1 191 - 5,1 %

Taux de change

Taux de change moyen 9 mois 2021 9 mois 2020 EUR / USD 1,20 1,13 EUR / BRL 6,38 5,71 USD / BRL 5,33 5,08

Chiffre d’affaires par zone géographique

En millions d'euros 9 mois 2021 En % du CA 9 mois 2020 En % du CA Variation T3 2021 En % du CA T3 2020 En % du CA Variation Europe 386 16,2 % 406 16,8 % - 5,2 % 139 16,6 % 141 19,7 % - 1,4 % Amérique du Nord (Nafta) 524 22,0 % 581 24,1 % - 9,7 % 215 25,8 % 99 13,8 % 117,5 % Amérique du Sud 810 34,1 % 532 22,1 % 52,4 % 302 36,2 % 209 29,2 % 44,6 % Asie et Moyen-Orient 512 21,5 % 664 27,5 % - 22,9 % 142 17,0 % 197 27,5 % - 28,1 % Reste du monde 145 6,1 % 229 9,5 % - 36,6 % 37 4,4 % 71 9,9 % - 48,4 % Total 2 378 100 % 2 412 100 % - 1,4 % 834 100 % 716 100 % 16,4 %

Chiffre d’affaires par marché

9 mois 2021 En % du CA 9 mois 2020 En % du CA Variation En millions d'euros T3 2021 En % du CA T3 2020 En % du CA Variation 1 209 50,9 % 1 480 61,4 % - 18,3 % Pétrole et gaz 408 48,9 % 410 57,3 % - 0,3 % 134 5,6 % 161 6,7 % - 16,9 % Pétrochimie 48 5,7 % 33 4,6 % 43,2 % 1 343 56,5 % 1 641 68,0 % - 18,1 % Pétrole & gaz, Pétrochimie 456 54,7 % 443 61,9 % 3,0 % 337 14,2 % 220 9,1 % 53,2 % Mécanique 130 15,6 % 66 9,2 % 96,9 % 64 2,7 % 41 1,7 % 55,1 % Automobile 24 2,8 % 14 2,0 % 68,5 % 537 22,6 % 340 14,1 % 57,7 % Construction & autres 194 23,3 % 128 17,9 % 51,7 % 937 39,4 % 601 24,9 % 55,9 % Industrie & Autres 348 41,7 % 208 29,1 % 67,2 % 98 4,1 % 170 7,0 % - 42,6 % Energie électrique 30 3,6 % 65 9,1 % - 54,4 % 2 378 100 % 2 412 100 % - 1,4 % Total 834 100 % 716 100 % 16,4 %

Compte de résultat consolidé résumé





9 mois 2021 9 mois 2020 Variation En millions d'euros T3 2021 T3 2020 Variation 2 378 2 412 - 1,4 % Chiffre d'affaires 834 716 16,4 % (1 760) (1 961) - 10,2 % Coûts industriels des produits vendus (627) (562) 11,6 % 618 451 37,0 % Marge Industrielle 207 154 34,4 % 26,0 % 18,7 % + 7,3 pts (en % du CA) 24,8 % 21,5 % + 3,3 pts (233) (250) - 6,8 % Coûts administratifs, commerciaux et de recherche (75) (77) - 2,6 % (29) (19) - 10 M€ Autres (4) (6) + 2 M€ 356 182 + 174 M€ Résultat brut d'exploitation 128 71 + 57 M€ 15,0 % 7,5 % + 7,5 pts (en % du CA) 15,3 % 9,9 % + 5,4 pts (121) (158) - 23,4 % Amortissements industriels (43) (47) - 8,5 % (32) (37) - 13,5 % Amortissements et autres dépréciations (10) (10) na - (441) na Dépréciations d'actifs - - na 96 (53) na Cessions d'actifs, restructuration et éléments non récurrents (3) (7) na 299 (507) + 806 M€ Résultat d'exploitation 72 7 + 65 M€ (211) (179) 17,9 % Résultat financier (36) (64) - 43,8 % 88 (686) + 774 M€ Résultat avant impôts 36 (57) + 93 M€ (141) (51) + 90 M€ Impôts sur les bénéfices (41) (21) + 20 M€ (4) (2) na Quote-part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1) (1) na (57) (739) + 682 M€ Résultat net (6) (79) + 73 M€ (8) (103) na Part des participations ne donnant pas le contrôle 1 (10) na (49) (636) + 587 M€ Résultat net, part du groupe (7) (69) + 62 M€ (0,6) (2,2) na Résultat net par action (en €) * (0,03) (6,0) na

na = non applicable

* Ajusté du nouveau nombre d’actions post regroupement d’actions effectif au 25 mai 2020





Bilan consolidé résumé

En millions d'euros Actifs 30/09/2021 31/12/2020 Passifs 30/09/2021 31/12/2020 Capitaux propres - part du Groupe * 1 645 -187 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 21 321 Immobilisations incorporelles nettes 42 50 Total des capitaux propres 1 666 134 Écarts d'acquisition 25 25 Prêt actionnaire - 9 Immobilisations corporelles nettes 1 719 1 718 Emprunts et dettes financières (A) 1 392 1 751 Actifs biologiques 39 30 Dette de location (D) 54 84 Sociétés mises en équivalence 36 42 Engagements envers le personnel 149 203 Autres actifs non courants 159 128 Impôts différés 16 20 Impôts différés 189 187 Autres provisions et passifs 189 142 Total actifs non courants 2 209 2 180 Total passifs non courants 1 800 2 200 Stocks 1 023 664 Provisions 74 104 Clients et comptes rattachés 544 468 Emprunts et concours bancaires courants (B) 153 1,853 Instruments dérivés - actif 3 37 Dette de location (E) 17 24 Autres actifs courants 187 203 Fournisseurs 557 426 Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)



552



1 390



Instruments dérivés - passif 24 21 Autres passifs courants 267 241 Total actifs courants 2 309 2 762 Total passifs courants 1 092 2 669 Actifs destinés à être cédés et activités abandonnées 49 107 Passifs destinés à être cédés et activités abandonnées 9 37 Total actifs 4 567 5 049 Total passifs 4 567 5 049 * Résultat net, part du Groupe (49) (1 206) Dette nette (A+B-C) 993 2 214 Dette de location (D+E) 71 108

Flux de trésorerie disponible



9 mois 2021 9 mois 2020 Variation En millions d'euros T3 2021 T3 2020 Variation 16 (128) + 144 M€ Flux de trésorerie généré par l’activité (A) 18 (32) + 50 M€ (232) (5) - 227 M€ Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] (B) (93) 94 - 187 M€ (84) (90) + 6 M€ Investissements industriels bruts (C) (28) (27) - 1 M€ (300) (223) - 77 M€ Flux de trésorerie disponible (A)+(B)+(C) (103) 35 - 138 M€

Tableau des flux de trésorerie

9 mois 2021 9 mois 2020 En millions d'euros T3 2021 T3 2020 16 (128) Flux de trésorerie généré par l’activité 18 (32) (232) (5) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité [+ baisse, (hausse)] (93) 94 (216) (133) Flux net de trésorerie généré par l'activité (75) 62 (84) (90) Investissements industriels bruts (28) (27) 1 520 (75) Cessions d'actifs et autres éléments (171) (37) 1 220 (298) Variation de l'endettement net [+ baisse, (hausse)] (274) (2) 993 2 329 Dette nette (fin de période) 993 2 329

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable

Besoin en fonds de roulement : défini comme les créances clients plus les stocks moins les dettes fournisseurs (hors provisions).

Besoin en fonds de roulement net : défini comme le besoin en fonds de roulement net des provisions pour stock et créances clients ; les jours de besoin en fonds de roulement net sont calculés sur la base des ventes trimestrielles annualisées.

Besoin en fonds de roulement lié à l’activité : inclut le besoin en fonds de roulement et les autres créances et dettes.

Dette de location : la dette de location est définie comme la valeur actualisée des engagements de loyers futurs.

Dette nette : la dette nette consolidée se définit comme les emprunts et dettes financières non courants + emprunts et concours bancaires courants - trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette exclut la dette de location financement.

Données à taux de change constants : les données présentées « à taux de change constants » sont calculées en neutralisant l’effet de conversion en euro du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro. L’effet de change de conversion est neutralisé par l’application des taux de change de l’année N-1 au chiffre d’affaires de l’année N de ces sociétés.

Flux de trésorerie disponible : le flux de trésorerie disponible se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité minoré des investissements industriels bruts et majoré/minoré de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Investissements industriels bruts : les investissements industriels bruts se définissent comme la somme des décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et ceux liés aux acquisitions d’actifs biologiques.

Marge industrielle : la marge industrielle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts industriels des produits vendus (c’est-à-dire après imputation des coûts industriels variables et des coûts industriels fixes), hors amortissements.

1 Vallourec Deutschland hors Reisholz

Pièce jointe