Vallourec renouvelle un contrat majeur en mer du Nord
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:35

Vallourec annonce le renouvellement d'un contrat pluriannuel avec un opérateur majeur de la mer du Nord britannique pour la fourniture de produits OCTG (Oil Country Tubular Goods), d'accessoires et de services intégrés. L'accord, estimé à plusieurs millions de livres sterling, renforce sa position de partenaire stratégique dans un environnement offshore exigeant.

Le contrat inclut l'ensemble des services Vallourec : logistique, maintenance, stockage et réparation, afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Il prévoit également le déploiement de solutions digitales, dont TallyVision, outil de traçabilité visant à accroître la transparence et l'efficacité opérationnelle.

Alexandre Valdelièvre, directeur VOGUK (Vallourec Oil & Gas UK) pour la région Mer du Nord, souligne que cette reconduction 'reflète la confiance du client dans l'approche à forte valeur ajoutée et dans les innovations digitales de Vallourec'.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

