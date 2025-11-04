Vallourec renouvelle un contrat majeur en mer du Nord
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:35
Le contrat inclut l'ensemble des services Vallourec : logistique, maintenance, stockage et réparation, afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Il prévoit également le déploiement de solutions digitales, dont TallyVision, outil de traçabilité visant à accroître la transparence et l'efficacité opérationnelle.
Alexandre Valdelièvre, directeur VOGUK (Vallourec Oil & Gas UK) pour la région Mer du Nord, souligne que cette reconduction 'reflète la confiance du client dans l'approche à forte valeur ajoutée et dans les innovations digitales de Vallourec'.
Valeurs associées
|16,1500 EUR
|Euronext Paris
|-1,22%
