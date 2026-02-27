Vallourec renforce la rémunération de ses actionnaires en relevant le montant de son dividende
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 11:43
Sur cette année écoulée, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 3,809 milliards d'euros, en baisse de 6% par rapport à l'exercice précédent (ou de 1% à taux de change constants). La baisse de ces ventes reflète un effet volume négatif à 4% et un effet de change défavorable de 5%, partiellement contrebalancés par la hausse des volumes dans le secteur Mine & Forêts et un effet prix/mix positif de 1%.
Le RBE (résultat brut d'exploitation) annuel de 2025 s'est élevé à 819 MEUR d'euros, contre 832 MEUR d'euros pour l'exercice 2024. Cette légère baisse intègre un effet de change défavorable significatif de 47 MEUR. A taux de change constants, la légère baisse de la rentabilité du segment tubes a été plus que compensée par une plus forte contribution du segment Mine & Forêts.
Le résultat d'exploitation pour l'exercice 2025 a atteint 593 MEUR, contre 626 MEUR pour l'exercice 2024. La diminution est principalement imputable à un RBE plus faible et à des gains sur cessions d'actifs en recul par rapport à l'année précédente.
En outre, l'impôt sur les bénéfices s'est établi à - 164 MEUR en 2025, contre - 143 MEUR l'année précédente. En conséquence, le résultat net part du groupe en 2025 s'établit à 355 MEUR, contre 452 MEUR en 2024. Le bénéfice par action diluée s'élève à 1,42 EUR en 2025, soit un recul par rapport à 2024 : 1,86 EUR.
Au 31 décembre 2025, la position de trésorerie nette de Vallourec s'élève à 39 MEUR, en amélioration de 18 MEUR par rapport au 31 décembre 2025, reflétant une forte génération de trésorerie et des retours aux actionnaires de 370 MEUR.
Au quatrième trimestre 2025, le RBE s'est élevé à 214 MEUR d'euros, soit 20,5% du chiffre d'affaires, soit un niveau stable en glissement annuel. Des effets prix/mix positifs du segment Tubes dans toutes les régions, ainsi que la baisse des coûts des matières premières et les économies réalisées, ont été contrebalancés par un effet de change défavorable de 10 MEUR et une baisse des volumes, entre autres.
"Porté par des performances plus solides que prévu dans les segments Mines & Forêts, ce RBE sur ce trimestre se situe dans le haut de fourchette de la guidance communiquée par Vallourec : 195-225 MEUR", souligne Jefferies.
Selon le bureau d'études, la trésorerie nette sur ce trimestre s'élève à 39 MEUR, dépassant largement le consensus qui tablait sur une dette nette de 82 MEUR.
"Le résultat brut d'exploitation s'inscrit dans le niveau supérieur de notre fourchette prévisionnelle et nous avons dégagé une forte marge brute d'exploitation de 21%. Nous avons converti plus de 80% de notre résultat brut d'exploitation en trésorerie, démontrant ainsi une nouvelle fois l'amélioration continue de la gestion de notre besoin en fonds de roulement, et notre efficacité opérationnelle", a déclaré Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général.
Retour aux actionnaires, recul en vue du RBE au premier trimestre 2026
En parallèle de cette publication annuelle, Vallourec annonce qu'il vise un retour aux actionnaires d'environ 650 MEUR entre janvier et août 2026, soit une augmentation de près de 280 MEUR d'euros par rapport à 2025. Sur ce point, Oddo BHF (qui reste à surperformance sur le titre) estime que cela représente environ 13% de la capitalisation boursière actuelle de Vallourec.
Le 7 janvier dernier, le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 200 MEUR qui se déroulera jusqu'au 30 juin 2026 au plus tard. De surcroît, le groupe distribuera un dividende intérimaire exceptionnel composé de :
- environ 300 MEUR provenant de l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) ;
- et de 80 à 100% de la génération de trésorerie totale de 2025 non utilisés pour des rachats d'actions.
S'appuyant sur ses résultats annuels de 2025, Vallourec prévoit le versement d'un dividende intérimaire exceptionnel d'environ 450 MEUR. Cette annonce porte l'enveloppe globale redistribuée aux actionnaires à près de 650 MEUR pour l'année 2026, contre 370 MEUR en 2025.
En supposant le maintien du programme de rachat d'actions de 200 MEUR (sur la base de 19 EUR par titre) et en tenant compte de l'exercice intégral des BSA, le dividende intérimaire est estimé à environ 1,75 EUR par action. Ce montant marque une progression par rapport aux 1,50 EUR versés en 2025 et dépasse le consensus des investisseurs qui tablait sur 1,31 EUR.
Le versement de ce dividende intérimaire exceptionnel reste soumis à l'approbation du conseil d'administration de Vallourec, en juillet 2026 et à l'exercice de l'ensemble des BSA en circulation avant le 30 juin 2026.
Pour rappel, Vallourec rappelle d'ailleurs qu'il ne proposera aucun dividende annuel au titre de l'exercice 2025 lors de l'assemblée générale
des actionnaires en 2026.
Le fabricant de tubes confirme que ces retours aux actionnaires devraient rester conformes à sa politique d'allocation du capital, fondée sur un ratio d'endettement net / RBE de ±0,5 et le maintien d'une liquidité supérieure à 1 MdEUR.
Le groupe réitère son engagement à distribuer 80 à 100% de sa génération de trésorerie annuelle dans les années futures, sous forme de dividendes et/ou de rachats d'actions.
Côté perspectives, Vallourec vise un RBE groupe entre 165 et 195 MEUR au premier trimestre de son exercice 2026 contre un consensus de 181 MEUR. Il devrait être bien inférieur à celui du quatrième trimestre 2025 : 214 MEUR. Sur cet objectif, l'entreprise métallurgique précise que pour le segment Tubes, le RBE par tonne devrait être similaire au niveau du quatrième trimestre 2025, tandis que les volumes devraient être inférieurs par rapport aux trois derniers mois de 2025. Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.
Sans dévoiler d'objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'année 2026, Vallourec indique viser une croissance rentable soutenue par des investissements ciblés en R&D et en capital pour "répondre aux défis énergétiques actuels et futurs". La société anticipe "une potentielle amélioration de l'activité au second semestre et au-delà, portée par le rééquilibrage du marché pétrolier, l'augmentation des activités liées au gaz et l'accélération de la déplétion qui rendra nécessaires des investissements pour maintenir et développer la production".
Les résultats annuels 2026 devraient être influencés par deux dynamiques.
Concernant le segment Tubes en Amérique du Nord, Vallourec prévoit le maintien élevé des volumes de vente grâce à ses gains de parts de marché réalisés au cours de l'année 2025. En revanche, il anticipe une légère baisse à court terme des prix de marché aux Etats-Unis, mais une amélioration des conditions d'offre et de demande du secteur ouvrant la voie à une reprise potentielle plus tard dans l'année.
Quant au segment Tubes à l'international, le groupe cible une baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d'un ralentissement des commandes au second semestre 2025.
Valeurs associées
|20,0500 EUR
|Euronext Paris
|+0,91%
A lire aussi
-
"Quelques dizaines de milliers" de Français fortunés "ne paient aucun impôt sur le revenu", signale encore Eric Lombard
"Ma conviction, en termes d'équité, c'est que quand on a des revenus assez importants, il faut que l'imposition soit aussi indexée sur le patrimoine, en tout cas sur l'épargne financière", a exposé l'ancien ministre de l'Economie Eric Lombard ce vendredi 27 février ... Lire la suite
-
Suède : l'armée brouille un drone à proximité du porte-avions Charles de Gaulle, la Russie soupçonnée
L'intrusion dans l’espace aérien suédoise s'est produite "alors qu'un navire militaire russe se trouvait dans l'Öresund et dans les eaux territoriales suédoises, selon Stockholm. L'armée suédoise a brouillé jeudi un drone a proximité du porte-avions français Charles ... Lire la suite
-
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez condamne les propos tenus à Lyon par Jean-Luc Mélenchon portant sur la prononciation du nom "Epstein", les considérant comme "abjects". "Il se défend de leur caractère antisémite, je crois qu'il joue sur l'ambiguïté", déclare-t-il ... Lire la suite
-
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI dans la course à la Mairie de Paris en mars 2026, visite le Salon de l'agriculture.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer