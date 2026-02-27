Sanofi a reçu une opinion positive du CHMP pour le Dupixent
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 13:27
L'UCS est une maladie inflammatoire chronique de la peau en partie due à une inflammation de type 2 : elle provoque une urticaire soudaine et invalidante et des démangeaisons récurrentes.
Cette recommandation concerne les enfants âgés de 2 à 11 ans atteints d'UCS modérée à sévère qui présentent une réponse inadéquate aux antihistaminiques H1 (H1AH), et qui n'ont jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline E (IgE) pour l'UCS. Une décision finale est attendue dans les mois à venir.
L'opinion positive du CHMP chez les jeunes enfants est appuyée par les données du programme d'études cliniques LIBERTY-CUPID, dont deux études de phase 3, l'étude A et l'étude C, auxquelles des enfants âgés de 6 à 11 ans ont participé et l'étude CUPIDKids de phase 3 chez les enfants âgés de 2 à 11 ans atteints d'UCS.
Le Dupixent est approuvé pour l'UCS chez certains adultes et adolescents dans plusieurs juridictions, notamment aux États-Unis, dans l'UE et au Japon.
Aux États-Unis, une demande de licence supplémentaire de produits biologiques a été acceptée pour examen en vue d'une approbation du Dupixent chez certains enfants âgés de 2 à 11 ans atteints d'UCS.
L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US Food and Drug Administration, FDA) devrait prendre sa décision d'ici avril 2026.
Valeurs associées
|81,6700 EUR
|Euronext Paris
|+0,98%
A lire aussi
-
L'Union européenne (UE) va appliquer à titre provisoire l'accord de libre-échange controversé avec le bloc sud-américain du Mercosur afin de garantir à ce dernier l'avantage du premier entrant, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula ... Lire la suite
-
Encore plus de Français fortunés non imposés qu'on ne pensait, affirme l'ancien ministre Éric Lombard
Ce sont "autour de 50.000" foyers détenteurs d'un patrimoine élevé qui échappent à l'impôt sur le revenu ou sur les plus-values et dividendes, a affirmé vendredi l'ancien ministre de l'Économie, Éric Lombard, qui avait initialement lancé l'alerte. Cet ancien dirigeant ... Lire la suite
-
Pour la première fois, la toxine céréulide, à l'origine de la vague actuelle de rappels de laits infantiles, a été repérée chez un bébé français, au moment où des familles accusent l'Etat de minimiser les risques par un suivi insuffisant. La France a reçu "un premier ... Lire la suite
-
Les "données administratives" de quelque 15 millions de Français, mais aussi des commentaires rédigés par leur docteur, ont fait l'objet d'une fuite massive lors d'une cyberattaque qui a visé 1.500 médecins utilisateurs d'un logiciel de la société Cegedim Santé, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer