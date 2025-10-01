VALLOUREC REMPORTE UNE NOUVELLE COMMANDE AUPRÈS DE PETROBRAS POUR SUBMAGNÉTICO FREE FLOW ®

Meudon (France), le 1 er octobre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce une nouvelle commande pour SUBMAGNÉTICO FREE FLOW ® , sa solution OCTG (Oil Country Tubular Goods) conçue pour éviter l'entartrage inorganique dans les colonnes de production. Cette nouvelle commande signée avec l'opérateur brésilien Petrobras porte sur la production et l'installation de plus de 30 unités, qui seront livrées et installées dans les champs pré-salifères offshore du Brésil.

SUBMAGNÉTICO FREE FLOW ® est une technologie innovante qui applique un champ magnétique sur le fluide extrait et réduit ainsi la formation de tartre inorganique sur la colonne de production. Cette solution devrait permettre aux opérateurs de réaliser d’importantes économies, grâce à la réduction des interventions de nettoyage des puits, à la diminution de la consommation d'inhibiteurs de tartre et à une réduction significative des temps d’arrêt de production.

Co-développée avec Petrobras, SUBMAGNÉTICO FREE FLOW ® a passé avec succès l’ensemble des tests de qualification, notamment les tests de vibration, de choc et de pression, ainsi que les tests API et ISO relatifs aux connexions.

Jérôme Favre, Directeur OCTG, Services et Accessoires, a déclaré : « Cette nouvelle commande confirme l'adoption croissante de SUBMAGNÉTICO FREE FLOW ® en tant que technologie de référence contre l’entartrage dans le cadre de la production offshore. Cela démontre également la capacité de Vallourec à co-développer des solutions intelligentes, sûres et économiquement compétitives, adaptées aux défis les plus critiques de nos clients. »

