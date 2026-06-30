VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR AVEC AZULE ENERGY POUR LE PROJET OFFSHORE GREATER PAJ EN ANGOLA

Meudon, le 30 juin 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat majeur auprès d’Azule Energy, la coentreprise formée par Eni et BP, pour le projet de développement offshore Greater PAJ en Angola.

Dans le cadre de ce contrat, Vallourec fournira plus de 26 000 tonnes de line pipes en acier carbone sans soudure, soit environ 210 kilomètres de pipelines, qui incluent notamment des solutions tubulaires de pointe dotées d’un revêtement d’isolation thermique à forte épaisseur. Les livraisons associées à cette commande débuteront en juillet 2027 et se poursuivront jusqu’en décembre 2027. Ce contrat contribuera au développement de l’un des projets en eaux profondes les plus importants et les plus exigeants techniquement actuellement en cours au large de l’Angola.

Situé à environ 200 kilomètres au large des côtes angolaises, à des profondeurs comprises entre 1 500 et 2 000 mètres, le projet Greater PAJ couvre le développement de cinq champs offshore : Palas, Astraea, Juno, Dione et Urano. Vallourec fournira des line pipes pour équiper les réseaux de distribution, les systèmes d’injection d’eau et les conduites d’exportation de gaz, destinés aux infrastructures indispensables à la sécurité et à l’efficacité de la production et du transport des hydrocarbures en milieu ultra-profond.

Ce contrat illustre la capacité de Vallourec à accompagner les projets offshore les plus exigeants grâce à son expertise reconnue et à son offre intégrée. Ce projet prévoit notamment la mise en œuvre de l'un des systèmes d'isolation thermique les plus épais jamais déployés dans l'industrie sous-marine, avec une épaisseur de Glass Syntactic Polypropylene (GSPP) pouvant atteindre 120 mm.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration & Directeur Général a commenté : « Ce contrat est une reconnaissance majeure de l’expertise unique de Vallourec dans les projets complexes de line pipe offshore et dans les solutions de pointe en matière d’isolation thermique. Ce contrat renforce notre position de partenaire de confiance pour les grands projets en eaux profondes et consolide notre présence en Angola, où nous avons déjà démontré notre capacité à mener avec succès des projets de premier plan. Je tiens à remercier Azule Energy pour sa confiance renouvelée, ainsi que l’ensemble des équipes Vallourec dont l’engagement et l’expertise ont rendu ce succès possible. »

À propos de Vallourec



Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.



Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).



Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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