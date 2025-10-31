information fournie par Reuters • 31/10/2025 à 07:05

Vallourec remporte un contrat avec TechnipFMC pour le projet offshore Orca au Brésil

Vallourec SA VLLP.PA :

* VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR, INTÉGRÉ EN EAU PROFONDES AVEC TECHNIPFMC AU BRÉSIL

* PORTE SUR PLUS DE 20 000 TONNES DE PIPELINES PREMIUM SANS SOUDURE EN ACIER CARBONE

Texte original nGNX7513C9 Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)