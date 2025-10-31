 Aller au contenu principal
Vallourec remporte un contrat avec TechnipFMC pour le projet offshore Orca au Brésil
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 07:05

Vallourec SA VLLP.PA :

* VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR, INTÉGRÉ EN EAU PROFONDES AVEC TECHNIPFMC AU BRÉSIL

* PORTE SUR PLUS DE 20 000 TONNES DE PIPELINES PREMIUM SANS SOUDURE EN ACIER CARBONE

Texte original nGNX7513C9 Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

