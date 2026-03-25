VALLOUREC REMPORTE CINQ CONTRATS

POUR DES PRODUITS OCTG EN INDONESIE

Meudon (France), le 25 mars 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir signé en février 2026 deux contrats portant sur 14 000 tonnes de produits OCTG, qui s’inscrivent dans une série de cinq contrats récemment conclus avec différents opérateurs en Indonésie. Ces commandes représentent un volume total d’environ 36 000 tonnes de tubes et connexions premium destinés à soutenir les activités pétrolières et gazières d’environ 140 puits dans la région.

Principalement situés dans des environnements offshore en eaux profondes, ces projets complexes illustrent les défis techniques du secteur énergétique indonésien, qui nécessite des solutions capables de résister à de fortes pressions et à des conditions extrêmes. Pour répondre à ces exigences spécifiques, Vallourec fournira une gamme de ses connexions de pointe, dont le VAM ® 21, une référence du marché qui garantit des performances sûres et fiables.

Les tubes seront entièrement traités thermiquement et filetés par PTCT, la filiale de Vallourec en Indonésie, afin de fournir aux opérateurs des solutions premium qui maximisent la production locale et créent de la valeur pour le pays.

Jérôme Favre, Senior Vice-President OCTG busines line Services et Accessories , a déclaré : « Ces succès auprès de différents clients illustrent la relation de confiance durable que nous avons construite avec les acteurs clés du secteur pétrolier et gazier en Indonésie. Ils confirment la reconnaissance par le marché de la qualité de nos produits et, en particulier, de la fiabilité de nos connexions VAM ® 21, capables de répondre à des spécifications techniques complexes en environnements offshore et offshore en eaux profondes. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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