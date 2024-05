Vallourec : recul du résultat brut d'exploitation au premier trimestre

(AOF) - Vallourec a enregistré au premier trimestre une baisse de 27% de son résultat brut d'exploitation (RBE) 235 millions d’euros. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure affiche une marge de RBE de 23,7% contre 23,9%, un an auparavant. " Cette diminution est largement due à la baisse des prix de vente moyens du segment Tubes en Amérique du Nord, compensée par l'amélioration des résultats du segment Tubes en dehors de l'Amérique du Nord ", a expliqué la société. Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 990 millions d’euros, en baisse de 26% en raison de la chute des volumes.

La société a dévoilé un flux de trésorerie disponible ajusté de 172 millions d'euros et une génération de trésorerie globale de 102 millions d'euros.

Le spécialiste des tubes en acier sans soudure indique être en avance sur le plan de désendettement. Vallourec affiche une dette nette de 485 millions d'euros au premier trimestre, en baisse par rapport au trimestre précédent et réduite de plus de moitié par rapport au niveau du premier trimestre 2023 à 1 milliard d'euros.

" Nous sommes désormais en avance sur notre objectif d'atteindre une dette nette nulle d'ici fin 2025, au plus tard. En conséquence, nous prévoyons un retour aux actionnaires dès 2025, au plus tard " a déclaré son PDG, Philippe Guillemot.

En 2024, Vallourec anticipe une marge de RBE groupe élevée en 2024 résultant de solides prix des tubes à l'international en carnet de commandes et de la poursuite de l'amélioration de sa performance opérationnelle. Il prévoit également une réduction significative de la dette nette par rapport au premier trimestre 2024.

Pour le second semestre, le RBE groupe est anticipé en baisse modérée par rapport au premier trimestre 2024 en raison des dynamiques de marché aux Etats-Unis.

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95 % par les tubes, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (73 %), devant l’industrie ;

- Nouveau modèle économique en 2 piliers : regroupement des capacités de production dans les 2 Amérique, et en Asie et plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Capital non opéable en raison de la présence de la BPI (14,56 % des actions et 14,82 % des droits de vote), les salariés étant 2 ème actionnaire (3,03 % et 3,30 %) Edouard Guinotte, directeur général, présidant le conseil de 9 administrateurs

- Bilan assaini avec des capitaux propres de 1,7 Md€ et, à fin juin, des disponibilités de 1,5 Md€ face à 868 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie « New Vallourec » :

- transfert des sites de production en Amérique du nord, du sud et en Asie et contrôle total de leur propriété, 5 usines seulement étant maintenues en Europe, dont 4 en France,

- amélioration de 230 M€ par an du bénéfice d’exploitation,

- désendettement total en 2025 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 5 centres de R&D visant à capitaliser sur l’avantage technologique (connexions filetées VAM®) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart :

- services et solutions : solutions pour le stockage d’énergie et sa mobilité. regroupées sous le nom de Vallourec New Energies et solutions digitales au sein du département VAM DATA,

- marché industrie : allégement des structures des câbles,

- pétrole et gaz : solutions de réduction du coût total de possession ou TCO,

- nouvelles énergies : solutions pour géothermie, transport et stockage de CO2 et d’hydrogène avec pour objectif une contribution de 10 à 15 % au résultat opérationnel ;

- Stratégie environnementale en 2 étapes ;

- 2030 : réduction de 30 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2,

- 2035 : réduction de 35 % vs 2021 des émissions de CO2 pour toute la chaîne de valeur ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Maîtrise des approvisionnements via les mines de fer et les forêts, essentiellement brésiliennes pour la transformation de l’acier.

Défis

- Sensibilité aux cours du brut et du minerai de fer et à la parité euro vs real brésilien et dollar ;

- Réalisation des 2 projets d’extension de la mine de fer brésilienne, dont la finalisation est attendue en 2024 et 2027 ;

- Fort impact positif des hausses de prix sur la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après un bond de 31 % des ventes et un doublement de la marge opérationnelle au 2nd semestre, objectifs 2023 d’une croissance du bénéfice d’exploitation entre 950 M€ et 1,1 Md€, d’un autofinancement libre positif et d’une réduction de de la dette ;

- Retour à la distribution de dividende en 2025, soit 85 à 100 % de la génération de cash.

En savoir plus sur le secteur Produits de base / métaux

Les multiples enjeux de la criticité environnementale

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).