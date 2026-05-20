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Vallourec reçoit deux nouvelles commandes d’ExxonMobil Guyana Limited
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:37

Vallourec VLLP.PA a annoncé mercredi avoir reçu deux nouvelles commandes d’ExxonMobil Guyana Limited XOM.N , dans le cadre duquel le spécialiste français des câbles industriels fournira des pipelines destinés aux projets de la major pétrolière en eaux profondes Hammerhead et Longtail dans le bloc Stabroek, dans le Guyana.

Ces commandes, qui s’inscrivent dans le cadre d'un contrat long terme signé en 2021, comprennent la fourniture de plus de 145 km de pipeline, soit environ 40.000 tonnes de tubes, dont 90 km (22 000 tonnes de tubes) seront traités thermiquement avec le système de résine Proxxima, selon un communiqué de Vallourec.

Le groupe, devenu le premier titulaire d’une licence pour les systèmes de résine Proxxima, annonce par ailleurs qu'il investira dans la modernisation de son usine Vallourec Coating Solutions à Serra, Espírito Santo, au Brésil.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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