Vallourec: protocole d'accord signé avec Evonik Industries information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 18:20

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir signé un protocole d'accord avec Evonik Industries AG, une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés, pour le développement de solutions tubulaires destinées au captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS).



Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises mèneront des programmes de recherche et travailleront 'sur une technologie innovante de transport du CO2 pour l'industrie CCUS offrant une résistance améliorée à la corrosion et répondant ainsi à l'un des principaux défis du transport et du stockage du CO2.'



'Nous sommes très heureux de signer ce protocole d'accord avec Evonik pour combiner les connaissances de nos deux entreprises et faciliter le développement fiable et rentable de l'infrastructure CCUS', a commenté Ulrika Wising, Directrice Transition Energétique de Vallourec.