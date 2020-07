Vallourec prolonge ses contrats de fourniture de tubes et services avec Petrobras

La prolongation de ces contrats renforce le partenariat historique entre les deux groupes

Boulogne-Billancourt (France), le 29 juillet 2020 - Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce la prolongation de ses contrats de fourniture de produits et services à Petrobras. Depuis la signature initiale de ces contrats en 2018, Vallourec fournit à Petrobras des produits OCTG, incluant des tubes en acier sans soudure, des connexions premium et des accessoires, ainsi que des services associés tels que l'inspection, la réparation et la supervision offshore, entre autres, soutenus par son offre digitale Vallourec.smart.

En poursuivant les contrats jusqu'en 2023, Vallourec et Petrobras réaffirment leur partenariat historique.

Petrobras utilise les produits et services fournis par Vallourec dans ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz, situés essentiellement dans d'importants champs présalifères. Les réservoirs pré-salifères brésiliens présentent plusieurs défis outre la couche de sel elle-même : des profondeurs de puits pouvant atteindre 7 000 mètres, des conditions en eaux très profondes avec parfois jusqu'à 2 000 mètres entre la surface et le fond marin, une corrosion acide causée par du H2S et du CO2, ainsi que des températures et des pressions tendant vers des conditions de haute pression/haute température dans certaines zones.

Ensemble, tous ces paramètres ont un impact important sur les modèles d'exploration et renforcent les exigences sur les produits OCTG, qui doivent être capables de résister à cette combinaison de contraintes mécaniques, thermiques, et de corrosion. Vallourec innove et se réinvente chaque jour afin de répondre à l'ensemble de ces besoins, apportant ainsi à Petrobras les solutions technologiques les plus avancées pour ses opérations offshore.

Vallourec fournit également des services numériques innovants, conçus pour améliorer la fiabilité et les performances opérationnelles, tels que la gestion des tubes (inspection, réparation, préparation avant livraison) et le VAM® Field Service (assistance sur le terrain) ainsi que le stockage et le transport. Son offre de solutions digitales Vallourec.smart vient enfin soutenir la planification, la gestion et l'exécution des services, et garantit la traçabilité des produits.

« Petrobras est l'un des opérateurs pétroliers les plus productifs du monde. Nous sommes fiers d'être en mesure de continuer notre collaboration avec ce partenaire historique et sommes convaincus que nos deux entreprises renforceront leur position », a souligné Edouard Guinotte, Président du Directoire.



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires premium pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques haute performance. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans plus de 20 pays et employant près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés, Vallourec travaille de concert avec ses clients afin de proposer bien plus que de simples tubes : le groupe offre des solutions tubulaires intelligentes, innovantes, fiables et compétitives pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

