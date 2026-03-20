VALLOUREC PRÉSENTERA LES DERNIÈRES INNOVATIONS DE SA GAMME DE CONNEXIONS VAM® ET SON OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES À OTC ASIA 2026

VALLOUREC PRÉSENTERA LES DERNIÈRES INNOVATIONS DE SA GAMME

DE CONNEXIONS VAM ® ET SON OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES À OTC ASIA 2026

Meudon (France), le 20 mars 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce sa participation à l’Offshore Technology Conference Asia (OTC Asia), principal rendez-vous de l’énergie offshore en Asie-Pacifique, qui se tiendra du 31 mars au 2 avril 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Sur le stand Vallourec #A409, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les produits OCTG (Oil Country Tubular Goods) et Line Pipe du Groupe, ainsi que ses dernières innovations, sans oublier l’ensemble de l’offre Vallourec ® Services, qui accompagne les clients à chaque étape de leurs projets, de l’ingénierie au support opérationnel et aux solutions de recyclage en faveur d’une économie circulaire.

Cette année, Vallourec mettra en avant les dernières avancées de ses connexions premium emblématiques VAM ® , ainsi qu’une gamme de solutions digitales et de services de pointe conçus pour les opérations offshore. Référence dans le secteur pétrolier et gazier, VAM ® s’est imposée comme le standard de performance et de fiabilité depuis l’introduction de la première connexion premium sur le marché. Soutenu par une R&D de pointe et par une offre complète de services, Vallourec continue d’innover pour répondre à l’évolution des besoins des opérateurs et accompagner la transformation énergétique.

Vallourec présentera également son innovation unique SUBMAGNETICO FREEFLOW ® , conçue pour réduire significativement les dépôts de tartre dans les colonnes de tubes, améliorer la fiabilité de la production et réduire les besoins de maintenance.

Les experts de Vallourec contribueront au programme de conférence officiel avec deux présentations techniques majeures axées sur l’innovation et les technologies OCTG :

Session technique sur la digitalisation et l’IA : « Technologies innovantes d’acquisition de données OCTG sur site » avec Sébastien Petit, expert en contrôle non destructif – mardi 31 mars à 12h00 (salle 401, niveau 4).

Session technique sur la conception de puits et le choix des matériaux : « Nuance 110 ksi en milieu faiblement acide : une solution économique pour les applications OCTG » avec Matthieu Luongo, Senior Technical Key Account Manager Accessories – mardi 31 mars à 13h15 (salle 404, niveau 4).

Par ailleurs, tout au long de l’événement, Vallourec organisera, chaque jour, deux présentations techniques de 30 minutes, sur son stand. Ces sessions offriront aux visiteurs une opportunité exclusive de découvrir les technologies de pointe du Groupe, à travers les sujets suivants :

Technologies innovantes d’acquisition de données OCTG sur site

Nuance 110 ksi en milieu faiblement acide, une solution économique pour les applications OCTG

CLEANWELL ® , la solution premium sans graisse destinée aux connexions VAM ®

, la solution premium sans graisse destinée aux connexions VAM Solutions digitales, incluant TallyVision et une étude de cas sur la gestion des stocks E&P sur le site de Batam (Indonésie)

Solutions Line Pipe pour les applications offshore

Pour toute information presse et marketing sur place, veuillez contacter :

Raphaèle Quaranta , Responsable Marketing Communications & Support Commercial :

+33 6 45 09 14 43

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

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Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com

Relations actionnaires individuels :

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