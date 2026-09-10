VALLOUREC POSE LA PREMIERE PIERRE D’UNE LIGNE DE PRODUCTION AU BRESIL DESTINEE A UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE REVETEMENT D’ISOLATION THERMIQUE POUR LINE PIPES

Meudon (France), le 10 septembre 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a posé aujourd’hui la première pierre d’une nouvelle ligne de production dédiée aux systèmes de résine Proxxima™ dotés de la technologie d’isolation sous-marine Goldilocks™ (GDLX™), sur son site de Serra, dans l’État brésilien d’Espírito Santo. Cette étape marque une avancée majeure dans le déploiement industriel de cette technologie d’isolation thermique sous-marine, sous licence d’ExxonMobil. Elle vient renforcer l’offre intégrée de Vallourec pour les projets offshore et confirme ainsi le rôle déterminant du Brésil dans la stratégie industrielle mondiale du Groupe.

Cette annonce a été faite à l’occasion de la visite de Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Vallourec, preuve de l’importance stratégique du site de Serra pour le Groupe. Ce projet qui associe technologie de pointe et développement des compétences locales, permettra de répondre aux besoins de projets offshore de plus en plus complexes, au Brésil comme sur les marchés internationaux.

Les systèmes de résine Proxxima™ dotés de la technologie d’isolation sous-marine GDLX™ offrent des performances thermiques accrues, un temps de refroidissement réduit ainsi qu’un processus d’isolation plus rapide que les systèmes conventionnels. Cette technologie a déjà été retenue pour le projet offshore en eaux profondes Longtail d’ExxonMobil, situé au Guyana, dans le cadre duquel Vallourec fournira des line pipes isolés thermiquement, grâce à son offre intégrée, destinée aux projets offshore.

Renforcer l’empreinte industrielle de Vallourec au Brésil

L’investissement réalisé à Serra s’inscrit dans le prolongement de la présence historique de Vallourec au Brésil. Il permet ainsi au Groupe consolider sa capacité à fournir des solutions line pipes à forte valeur ajoutée pour le secteur offshore. Situé à proximité du port de Vitória, le site est idéalement positionné pour servir à la fois le marché domestique brésilien et les marchés d’exportation. Il contribuera également au développement des compétences industrielles locales et au renforcement de la chaîne de valeur régionale.





Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Cette étape importante témoigne de la capacité de Vallourec à allier innovation, excellence industrielle et proximité avec ses clients. Grâce à la mise en œuvre au Brésil des systèmes de résine Proxxima™ dotés de la technologie d’isolation sous-marine Goldilocks™, nous renforçons notre offre dans le domaine de l’offshore et ouvrons ainsi de nouvelles perspectives pour accompagner nos clients dans leurs projets les plus exigeants, avec des solutions intégrées et performantes. Les capacités accrues offertes par la technologie GDLX™ ont joué un rôle déterminant dans l’obtention des contrats Hammerhead et Longtail, qui constituent les plus importantes commandes de line pipes jamais remportées par Vallourec. »





André Lacerda, Senior Vice President Amérique du Sud, activités Tubes, a ajouté : « Cet investissement confirme le rôle stratégique du Brésil au sein de l’empreinte industrielle mondiale de Vallourec. À Serra, nous développons nos installations locales, renforçons notre expertise spécialisée et réaffirmons notre engagement à long terme en faveur de l’État d’Espírito Santo et de l’industrie offshore brésilienne. »







À propos de Vallourec



Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.



Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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