Vallourec : peut revenir prendre appui sur les 15E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - Vallourec semble sur le point de revenir prendre appui sur le support oblique moyen terme 15E.

Un point d'appui supplémentaire subsiste vers 14,5E (plancher du 7 avril), Vallourec pourrait ensuite chuter vers 13,2E, le plancher testé à maintes reprises du 26 juillet au 26 septembre 2024.





Valeurs associées VALLOUREC 15,4400 EUR Euronext Paris -0,58%