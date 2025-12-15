 Aller au contenu principal
Vallourec parmi les plus fortes hausses du SBF 120, Goldman initie à l'achat
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 10:46

L'action Vallourec compte parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, où le fabricant de tubes pour le secteur de l'énergie profite d'une note favorable de Goldman Sachs, qui initie la couverture du titre à l'achat.

Peu avant 10h30, la valeur progresse de plus de 2,9% à 15,8 euros alors que le SBF avance au même moment de 0,7%

Goldman Sachs, qui se fixe un objectif de cours de 19,5 euros, explique dans une note sectorielle que le marché des tubes OCTG en acier carbone devrait bénéficier de tendances structurelles porteuses, à commencer par la complexification des projets qui requiert des produits de plus en plus techniques.

L'intermédiaire ajoute que Vallourec dispose, à l'image de son concurrent Tenaris, de plusieurs atouts importants dans cette optique, dont une production implantée localement aux Etats-Unis, considérés comme un marché clé, l'existence de fortes barrières à l'entrée et la concentration du marché des tubes premium.

L'analyste s'attend par ailleurs à ce que le groupe français continue d'améliorer sa génération de trésorerie pour réduire son retard de rentabilité avec Tenaris, mais aussi à ce qu'il tirer parti de son carnet de commandes solide à l'international, ce qui devrait soutenir la croissance des résultats jusqu'en 2026-2027, mais aussi de permettre de réduire son écart de valorisation historique vis-à-vis de Tenaris, qui pourrait selon lui revenir autour de 5%.


