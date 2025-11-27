Vallourec obtient la notation 'Investment Grade' des trois principales agences de notation
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:27
Moody's relève la note du Groupe de Ba1 à Baa3 avec perspective stable, tandis que S&P passe de BB+/B à BBB-/A-3, également avec perspective stable.
Les agences saluent la réussite de la transformation stratégique, le recentrage sur les produits à forte valeur ajoutée, la baisse des coûts fixes et la résilience du modèle, portée par les marges et la position mondiale de Vallourec sur les OCTG premium (tubes de cuvelage et de forage).
Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur général, estime que cette reconnaissance 'souligne la solidité de notre situation financière' et qu'elle renforce l'accès du Groupe aux marchés obligataires, tout en soutenant une création de valeur accrue.
Valeurs associées
|15,3500 EUR
|Euronext Paris
|-2,14%
