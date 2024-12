Vallourec: nouvelle représentante des salariés au conseil information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Vallourec fait part de la nomination d'Annelise Le Gall comme nouvelle administratrice représentant les salariés au conseil d'administration, pour quatre ans. Le conseil comprend ainsi désormais deux administrateurs représentant les salariés, avec Patrick Poulin.



Travaillant chez Vallourec depuis 17 ans, Annelise Le Gall a occupé des postes variés au sein du groupe de tubes sans soudure. Elle est aujourd'hui responsable du développement commercial de la solution de Fabrication Additive de Vallourec (WAAM).





Valeurs associées VALLOUREC 17,03 EUR Euronext Paris +1,49%