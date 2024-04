Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: nouvelle commande d'ExxonMobil en Guyana information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir enregistré une quatrième commande majeure dans le cadre de l'accord de long terme signé en 2021 avec ExxonMobil Guyana, commande portant sur des tubes de conduite pour le projet Whiptail en eaux profondes.



Le groupe français livrera plus de 180 km de tubes, dont une partie en grade X80 qui 'allie haute robustesse mécanique et résistance aux conditions de service, ce qui en fait un élément précieux pour les futurs développements en eaux plus profondes'.



Avec cette commande, Vallourec compte désormais environ 700 km de tubes de conduite pour des projets d'installation au large du Guyana depuis décembre 2021. Il desservira ExxonMobil Guyana depuis son usine ultramoderne de Jeceaba, au Brésil.





