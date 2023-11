Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: note de crédit relevée chez S&P Global information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que S&P Global a de nouveau relevé sa note de crédit à long terme, de 'BB-' à 'BB', note toujours assortie d'une perspective 'positive' qui indique la possibilité d'un nouveau relèvement d'ici fin 2024.



L'agence de notation pourrait procéder à ce relèvement si le fabricant de tubes sans soudure finalisait sa transformation envisagée dans le cadre du plan New Vallourec et réduidait sa dette nette à moins de 500 millions d'euros.



'Nous avons pour objectif de poursuivre la réduction de notre endettement et de parvenir à une dette nette nulle d'ici fin 2025, au plus tard', rappelle Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général de Vallourec.





