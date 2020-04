Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec ne versera pas de dividendes cette année Reuters • 06/04/2020 à 12:43









6 avril (Reuters) - Vallourec SA VLLP.PA annonce que: * L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES A DÉCIDÉ DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE AU TITRE DE CET EXERCICE FISCAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.36%