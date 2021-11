Vallourec n’y arrive pas, l'action plonge de 12%

L'action Vallourec perd 32% depuis le début de l'année. (© Vallourec)

Le parapétrolier vient de réduire ses objectifs annuels tout en annonçant la vente d’actifs en difficulté en Allemagne. En Bourse, l’action Vallourec plonge de plus de 12%, retournant sur des niveaux plus vus depuis un an.

Après une annus horribilis liée à la crise sanitaire l’an dernier, le fabricant de tubes pour l’industrie pétrolière redresse la barre en 2021.

Au troisième trimestre, ses ventes ont progressé de 16,4%, à 834 millions d’euros, et son résultat brut d’exploitation est passé de 71 à 128 millions d’euros. Mais ces améliorations ne suffisent pas.

Le cash continue à fondre

Le résultat net reste dans le rouge (-7 millions sur trois mois, -49 millions sur neuf mois) et le groupe continue à bruler beaucoup de trésorerie (-300 millions depuis le début de l’année).

Les dirigeants ont même réduit leurs objectifs annuels. Ils visent désormais un résultat brut d’exploitation dans le bas de la fourchette de 475-525 millions d’euros et une consommation de cash comprise entre 300 et 380 millions, contre 160 à 240 millions précédemment (et 260 à 340 millions en début d’année).

En réaction à ces perspectives peu encourageantes, l’action Vallourec chutait de 12% le 18 novembre dans la matinée, retombant sur des plus bas de plus d’un an.

Perspectives incertaines

L’annonce d’un projet de cession de tous les actifs du groupe en Allemagne pour renforcer la compétitivité n’a pas non plus convaincu les investisseurs. Ce processus pourrait prendre du temps et il illustre les difficultés rencontrées par l’entreprise.

Vallourec subit la