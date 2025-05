Vallourec: lancement d'un rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce son intention de procéder à un rachat d'environ 1,2 million d'actions, rachat qui sera effectué d'ici au 20 juin prochain. Les actions rachetées seront affectées à la couverture des plans d'intéressement à long terme des employés.



Ces rachats d'actions s'inscrivent dans le cadre de la volonté du fabricant de tubes sans soudure, de piloter la future dilution de ses actions et s'effectueront conformément au programme de rachat approuvé par l'assemblée générale du 22 mai.





