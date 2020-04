Communiqué de presse





Vallourec lance le regroupement de ses actions

Boulogne-Billancourt (France), le 23 avril 2020 - Vallourec annonce aujourd'hui le lancement du regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 actions existantes contre 1 action nouvelle, approuvé par les actionnaires de la Société réunis en Assemblée Générale Mixte le 6 avril 2020.

Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Vallourec détenus en portefeuille par les actionnaires.

Modalités du regroupement d'actions

Date de début des opérations de regroupement : 23 avril 2020, selon les termes de l'avis de regroupement d'actions publié le 8 avril 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Base de regroupement : échange de 40 actions anciennes de 2 euros de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 80 euros de valeur nominale portant jouissance courante.

Nombre d'actions soumises au regroupement : 457 987 760 actions de 2 euros de valeur nominale.

Nombre d'actions à provenir du regroupement : 11 449 694 actions de 80 euros de valeur nominale.

Période d'échange : 30 (trente) jours à compter de la date de début des opérations de regroupement, soit du 23 avril 2020 au 22 mai 2020 inclus.

Titres formant quotité : la conversion des actions anciennes en actions nouvelles sera effectuée selon la procédure d'office.

Titres formant rompus : à compter de ce jour, les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 40, jusqu'au 22 mai 2020 inclus. Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 40 seront indemnisés par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à compter du 25 mai 2020.

Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.

Centralisation : toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu après de BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France. En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce, à l'expiration d'une période de 30 jours à compter du 25 mai 2020, les actions nouvelles qui n'auront pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

Les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris sous le code ISIN FR0000120354. Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0013506730.

Les actionnaires peuvent accéder à des explications complémentaires sur ce regroupement d'actions sur le site internet de Vallourec dans la rubrique « Investisseurs » (accessible au lien suivant : https://www.vallourec.com/fr/hub-finance).





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

13 mai 2020 Publication des résultats du premier trimestre 2020

