Vallourec: la cession de Serimax est désormais bouclée

(Zonebourse.com) - Vallourec a annoncé vendredi avoir finalisé la cession à Aldebaran, un fonds institutionnel français, de Serimax, sa filiale spécialisée dans les soudures mécaniques, sur la base d'une valeur d'entreprise de 79 millions d'euros.



Le groupe français explique que l'opération, initialement officialisée en avril dernier, s'inscrit dans le cadre du plan 'New Vallourec' visant à rationaliser son capital et à recentrer ses activités sur son coeur de métier, à savoir la fabrication de tubes sans soudure haut de gamme.



Dans le cadre du programme stratégique, Serimax - que Vallourec avait acheté en 2010 - a connu une transformation rapide et opère désormais de manière rentable en tant qu'entreprise indépendante, avec un chiffre d'affaires ayant atteint environ 105 millions d'euros en 2024.



En tant que nouvel actionnaire, Aldebaran doit permettre à l'entité - qui affiche la position de numéro un mondial des solutions intégrées de soudage orbital manuelle et mécanisée - de poursuivre son développement.





