Vallourec investit 48 MUSD dans une nouvelle ligne de filetage premium dans l'Ohio
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 13:00
Intégrée aux opérations existantes, cette ligne augmentera la production de connexions VAM à couple élevé pour le secteur du gaz de schiste et devrait créer 40 emplois.
Selon Philippe Guillemot, directeur général, cet investissement est 'une promesse faite à nos clients, à nos collaborateurs et à la communauté locale'.
La construction, lancée en juillet 2025, doit s'achever début 2027 sans interrompre l'activité. Vallourec met également en avant son modèle circulaire, reposant sur un acier 100% recyclé et un taux de recyclage de 98%.
Valeurs associées
|15,7100 EUR
|Euronext Paris
|-2,81%
