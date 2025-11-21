 Aller au contenu principal
Vallourec investit 48 MUSD dans une nouvelle ligne de filetage premium dans l'Ohio
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 13:00

Vallourec a annoncé l'inauguration d'une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown (Ohio), un investissement de 48 millions de dollars destiné à renforcer ses capacités industrielles aux États-Unis.

Intégrée aux opérations existantes, cette ligne augmentera la production de connexions VAM à couple élevé pour le secteur du gaz de schiste et devrait créer 40 emplois.

Selon Philippe Guillemot, directeur général, cet investissement est 'une promesse faite à nos clients, à nos collaborateurs et à la communauté locale'.

La construction, lancée en juillet 2025, doit s'achever début 2027 sans interrompre l'activité. Vallourec met également en avant son modèle circulaire, reposant sur un acier 100% recyclé et un taux de recyclage de 98%.

