VALLOUREC ET ARAMCO RENFORCENT LEUR PARTENARIAT AVEC LA SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LA FOURNITURE DE TUBES OCTG

VALLOUREC ET ARAMCO RENFORCENT LEUR PARTENARIAT AVEC LA SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LA FOURNITURE DE TUBES OCTG

Meudon (France), le 09 septembre 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir signé avec Aramco un accord renforçant leurs liens commerciaux, industriels et technologiques. Cet accord a été signé dans le cadre du forum d’affaires franco-saoudien qui s’est tenu récemment à Paris.

Vallourec et Aramco entretiennent des relations commerciales depuis 1962 avec un accord destiné à fournir les premières générations de connexions VAM® pour tubes OCTG. En près de 65 ans, le Groupe a régulièrement renforcé sa présence en Arabie Saoudite. 2011 a marqué un tournant stratégique avec la création de Vallourec Saudi Arabia (VSA), suivie par l’inauguration en 2014 du site industriel de Damman permettant à Vallourec de réaliser localement le traitement thermique des tubes et le filetage des connexions premium VAM®. En 2022, Vallourec a signé avec Saudi Aramco un contrat de long terme portant sur la fourniture pendant 10 ans de tubes OCTG Premium fabriqués localement.

En 2023, Vallourec a été distingué dans le cadre des Aramco Local Manufacturers Quality Excellence Awards dans la catégorie « Best Improved Quality Performance » (meilleure amélioration de performance qualité).

Vallourec continue d’investir en Arabie-Saoudite notamment à travers des projets de R&D ou pour étendre ses capacités de productions et fabriquer localement les produits nécessaires aux nouveaux développements dans le Royaume, notamment pour permettre l’exploitation de ressources non-conventionnelles.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Cet accord constitue un témoignage de la relation solide que Vallourec entretient avec Aramco depuis 1962. Il marque la confiance mutuelle entre nos deux grands groupes industriels et renforce nos liens. Vallourec est aujourd’hui un acteur important en Arabie Saoudite, avec une présence industrielle locale forte, qui lui permet de servir au mieux Saudi Aramco et d’assurer au Royaume une sécurité d’approvisionnement malgré les contraintes logistiques actuelles. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs :

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Tel : +44 (0)75 91 83 74 05

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actionnaires@vallourec.com

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