VALLOUREC ÉQUIPE LA PREMIÈRE INSTALLATION CALIFORNIENNE DE CAPTURE ET DE STOCKAGE DE CARBONE AVEC SES SOLUTIONS TUBULAIRES DE POINTE

Meudon (France), le 9 mars 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir accompagné avec succès le développement de Carbon TerraVault I (CTV I), un projet pionnier de capture et de stockage du carbone (CCS) de California Resources Corporation (CRC), sur le site d’Elk Hills Field, dans le comté de Kern, en Californie. Vallourec s’est positionné comme un partenaire technologique clé et a fourni les solutions tubulaires de pointe nécessaires à la sécurité et à la pérennité du stockage de dioxyde de carbone (CO₂) pour ce projet emblématique.

Ce projet inédit est la première installation CCS de l’État de Californie à obtenir les permis de classe VI de la part de l’EPA (Environnemental Protection Agency) pour l’injection et le stockage de CO₂ dans d’anciens réservoirs de pétrole et de gaz. C’est une étape importante pour l’industrie mondiale du CCS.

La première injection de CO₂ dans le cadre du projet CTV I est prévue au printemps 2026. Une fois à pleine capacité, CTV I devrait permettre de stocker jusqu’à 1,46 million de tonnes de CO₂ par an au sein du réservoir 26R, soit un total de 38 millions de tonnes de CO₂ qui contribueront aux plus de 350 millions de tonnes de stockage estimées pour l’ensemble du projet CTV. Cette capacité de stockage à long terme soutient l’objectif de l’Etat de Californie d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Les technologies tubulaires de pointe développées par Vallourec sont essentielles au maintien de l’intégrité des puits et à la performance du stockage à long terme. Afin de garantir une injection de CO₂ sûre et fiable dans des conditions de puits exigeantes, Vallourec a fourni des connexions VAM ® 21 premium et des tubes en alliage résistant à la corrosion (CRA), qualifiés pour répondre aux spécifications techniques du projet. Notre technologie CLEANWELL ® sans graisse, a été déployée pour la première fois dans le cadre d’un projet CCS onshore pour garantir des opérations plus propres et plus durables. La commande incluait des tubes de différents diamètres, une gamme complète d’accessoires adaptés aux besoins du projet, ainsi que le support opérationnel des experts VAM ® Field Service pour assurer la bonne installation des tubes et l’intégrité des puits à long terme.

Chris Gould, Managing Director de CTV a commenté : « Ce projet représente une étape cruciale pour le développement de l’industrie du CCS à une échelle significative et pour l’atteinte des objectifs climatiques de l’état de Californie. Notre partenariat avec des entreprises comme Vallourec, dotées d’une technologie tubulaire de pointe et d’une expertise reconnue, nous aide à fournir des solutions de stockage du carbone sûres et fiables, bénéfiques à la fois pour l’environnement et pour l’économie locale. »

Jacky Massaglia, Senior VP de Vallourec North America, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accompagner CRC dans le cadre du premier projet de stockage de carbone de classe VI autorisé en Californie, le premier du genre à franchir le cap de l’injection aux Etats-Unis. Cette étape importante démontre la capacité de nos équipes nord-américaines à mener à bien des projets complexes, grâce à leur expertise technique, leur support opérationnel sur le terrain et leur étroite collaboration avec nos clients. »

Bertrand de Rotalier, Senior Vice President Business Line New Energies, Project Line Pipe and Process, a ajouté : « Cette collaboration témoigne de l’engagement stratégique de Vallourec dans les Nouvelles Énergies. Grâce à des décennies d’expertise dans les domaines des sciences des matériaux, des connexions premium et de l’intégrité des puits, Vallourec joue un rôle majeur dans la transformation énergétique et l’accélération de la décarbonation mondiale. »

