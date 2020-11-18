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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vallourec en perte au T3, perspectives 2020 confirmées
Reuters18/11/2020 à 18:11

18 novembre (Reuters) - VALLOUREC VLLP.PA :

* RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 71 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 84 MILLIONS AU T3 2019

* CHIFFRE D'AFFAIRES 716 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 1,06 MILLIARDS D'EUROS AU T3 2019

* PERTE NETTE DE 69 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE UNE PERTE DE 60 MILLIONS UN AN PLUS TÔT

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 35 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 26 MILLIONS AU T3 2019

* DETTE NETTE 2,33 MILLIARDS D'EUROS AU T3 CONTRE 2,10 MILLIARDS AU T3 2019

* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2020

* MALGRÉ DE PREMIERS SIGNES RÉCENTS D'AMÉLIORATION DANS L'ONSHORE NORD-AMÉRICAIN, NOUS NE TABLONS PAS SUR UN NIVEAU D'ACTIVITÉ MATÉRIELLEMENT DIFFÉRENT AU COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES - PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

* EN FRANCE, VISE UNE RÉDUCTION DE C.350 POSTES INCLUANT LA FERMETURE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉVILLE

* EN ALLEMAGNE, OBJECTIF DE LA RÉDUCTION DE C.200 POSTES SUR 2021-2022 AINSI QU'UN RECOURS INTENSIF AU CHÔMAGE PARTIEL

* EN ALLEMAGNE, VISE LA MISE EN PLACE D'UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUVANT ALLER JUSQU'À 20 % SUR 2021-2022

* AU BRÉSIL, UN ENSEMBLE DE MESURES D'ÉCONOMIES INCLUANT UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE C.500 POSTES EN 2020 SUR LES FONCTIONS SUPPORT

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Gdansk Newsroom)

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