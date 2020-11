Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec en perte au T3, perspectives 2020 confirmées Reuters • 18/11/2020 à 18:11









18 novembre (Reuters) - VALLOUREC VLLP.PA : * RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 71 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 84 MILLIONS AU T3 2019 * CHIFFRE D'AFFAIRES 716 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 1,06 MILLIARDS D'EUROS AU T3 2019 * PERTE NETTE DE 69 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE UNE PERTE DE 60 MILLIONS UN AN PLUS TÔT * FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 35 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 26 MILLIONS AU T3 2019 * DETTE NETTE 2,33 MILLIARDS D'EUROS AU T3 CONTRE 2,10 MILLIARDS AU T3 2019 * CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2020 * MALGRÉ DE PREMIERS SIGNES RÉCENTS D'AMÉLIORATION DANS L'ONSHORE NORD-AMÉRICAIN, NOUS NE TABLONS PAS SUR UN NIVEAU D'ACTIVITÉ MATÉRIELLEMENT DIFFÉRENT AU COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES - PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE * EN FRANCE, VISE UNE RÉDUCTION DE C.350 POSTES INCLUANT LA FERMETURE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉVILLE * EN ALLEMAGNE, OBJECTIF DE LA RÉDUCTION DE C.200 POSTES SUR 2021-2022 AINSI QU'UN RECOURS INTENSIF AU CHÔMAGE PARTIEL * EN ALLEMAGNE, VISE LA MISE EN PLACE D'UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUVANT ALLER JUSQU'À 20 % SUR 2021-2022 * AU BRÉSIL, UN ENSEMBLE DE MESURES D'ÉCONOMIES INCLUANT UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE C.500 POSTES EN 2020 SUR LES FONCTIONS SUPPORT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -2.40%