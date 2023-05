Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: dopé par ses résultats, bondit de +10% vers11,45E information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Vallourec, dopé par ses résultats (C.A en hausse de +46%), bondit de +10% vers 11,45E.

Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 10,43E et prend 10% de plus, effaçant la petite résistance des 10,6E: le titre devrait retracer la résistance des 12/12,2E des 3, puis 13 au 17 avril.

Au-delà, objectif 13,30/13,40E (ex-plancher du 2 février).





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +9.17%